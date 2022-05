Ruben Östlund vinder Guldpalmen – dansk film får pris

'Triangle of Sadness' er svenske Ruben Östlunds første film siden 'The Square', der i 2017 vandt Guldpalmen, og er endnu en film i instruktørens række af udforskninger af menneskelige relationer og sociale spilleregler. Östlund vandt i 2014 juryprisen i Un Certain Regard-sektionen for 'Force Majeur'.