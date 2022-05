Skuespiller med stort hjerte modtager Æres-Guldpalmen i Cannes

Det var i Cannes, Forest Whitaker for alvor brød igennem professionelt, da han modtog prisen som bedste skuespiller i 1988 for hovedrollen som jazzmusikeren Charlie Parker i Clint Eastwoods biopic ’Bird’.

I dag, 34 år efter, er Forest Whitaker så inviteret tilbage til filmfestivalen i Sydfrankrig, der løber fra 17. til 28. maj, for at modtage årets Æres-Guldpalme for sit mangeårige virke og bidrag til filmmediet og en særlig humanitær indsats.