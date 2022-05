Da hans kæreste undlod at betale regningen på restauranten, udviklede det sig til et skænderi

Ikke engang Ruben Östlund selv kan have troet på, at han ville stå med den i favnen igen i år, kun fem år efter han fik den for ’The Square’. Og så for en film, ’The Triangle of Sadness’, som delte anmelderne, var elsket og fik decideret knubbede ord med på vejen. Det er ikke for meget sagt, at den engelske avis The Guardian hadede den og syntes, den var tung i røven og formløs.

