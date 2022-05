Kan Tom Cruise få et bedaget skrummel på vingerne?

Tom Cruise og hans unge wingman, Rooster, spillet af Miles Teller, sidder på et tidspunkt i den nye film ’Top Gun: Maverick’ i et gammelt fly, et kampfly fra dengang Tom Cruise som Maverick spillede med i den første ’Top Gun’ fra 1986. Rooster spørger, vantro, hvordan de skal få sådan et gammelt skrummel i luften.

Det er også det spørgsmål, Tom Cruise har stillet sig selv under pandemien. Hvordan får jeg luft under filmbranchen, biografernes og filmkunstens vinger, igen?