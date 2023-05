Mads Mikkelsen: »Harrison er et monster«

Harrison Ford siger som 80-årig endegyldigt farvel til Indiana Jones med den femte film i rækken om den eventyrlystne arkæolog. Men alderen er ingen hindring for det evige legebarn, der fik en helt særlig forkærlighed for at drille Mads Mikkelsen på settet til ’Indiana Jones and the Dial of Destiny’. Politiken mødte Harrison Ford og hans medspillere i Cannes, hvor filmen fik verdenspremiere.