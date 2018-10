Rørende dokumentar om sugardateren Gina: Det er luderen, der fucker kapitalismen! Dokumentarfilmen om sugardateren Gina er en fint reflekteret skildring af, hvordan man kan være kvinde – både med og mod samfundets forventninger.

Den, der dør med flest oplevelser, og som har været nøgen i længst tid, har vundet«.

Film









Gina Jacqueline - midt i en drøm. Dokumentar. Instr.: Sofie Lange. 2018. 71 minutter. Premiere i landets biografer onsdag 24. oktober.

Sådan siger Gina, mens hun står på en tagterrasse og skuer ud over København. Gina er smuk på en skæv måde, hendes ansigt er hele tiden i bevægelse. Det ene øje er åbent, gennemtrængende i et både barnligt og styrkefuldt blik. Det andet er klemt mere sammen, vagtsomt, skjuler sig lidt.

Dokumentaren ’Gina Jacqueline – midt i en drøm’ skildrer Gina, fra hun siger ja til at fortælle sin historie i DR 3-serien ’En sugardaters fortælling’, til hun i forlængelse af berømmelsen forsøger at skabe sig selv som andet end sugardater med bogen ’Se mig’.

Vi følger backstageforberedelserne til dokumentarserien med brainstorms og pressestrategi og om, hvordan forgrund og baggrund smelter sammen for den offentlige persona.

Gina går til verden med frygtløshed. Men i takt med at hendes liv udvikler sig, og hun forelsker sig, bliver hendes frygtløshed afløst af ængstelighed. Gina vil meget gerne ses, men hun vil ses som andet end en sugardater, og det er svært at få lov til, når man først er blevet castet i den offentlige medieverden.

I pastelfarvede kollager ser vi Ginas ejendele og autoerotiske selviscenesættelser. Der er noget demonstrativt grotesk ved hendes kæmpestore dobbeltseng med lyserødt sengebetræk, bamser og Playboy-plakat. Bordel og børneværelse i ét. Hun lever simpelt hen i den vare, hun sælger: ungdom og iscenesat kvindelighed.

Gina er reflekteret. Hun ved godt selv, at der er en grund til, at hun er, hvor hun er. Hun køber ikke illusionen om det frie valg, men hun degraderer heller ikke sit eget valg i forhold til andres. Hun insisterer på, at hun har lige så meget ret til at handle ud fra sine omstændigheder som alle andre.

Filmen kommer ikke med en moralsk dagsorden, men lader Gina udfordre og nuancere forestillingen om luderen eksistentielt.

Der er en smuk etymologisk sammenhæng mellem den prostituerede og skuespilleren: Skuespillere blev engang kaldt prostituerede. At prostituere sig betyder også at stille sig frem til offentligt skue. Gina personificerer denne sammenhæng med tydelighed, men hun udstiller også, hvordan det, hun gør, ikke er anderledes, end hvad der forventes af kvindekønnet i det hele taget. Her er den selvbevidste iscenesættelse af kønnet ligesom bare sat på spidsen.

Som Gina siger: »Man må bruge det, man har, og få det bedste ud af det«.

Luderen er en kompleks og uendelig fascinerende figur i vores kapitaldrevne verden, fordi hun indeholder mange af de modsætninger og magtforhold, som brydes i den.

Luderen lader sig ikke bare kneppe af kapitalismen. Luderen knepper kapitalismen. Hun forstår tilværelsen som noget, der er ultimativt kommercialiseret. Hun bruger sig selv som et middel til at generere kapital og har taget magten over produktionsmidlerne. Hun forstår, at best case scenario er at gøre sig selv til hersker i sin egen undertrykkelse.

Så selvfølgelig er luderen udskammet: Hun bryder illusionen ved at blotte den. Hun personificerer den skam, som illusionen har brug for at bygge sig op imod.