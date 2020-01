Forskere jubler over 'talende' mumie: Lige nu lyder han som en ged. Målet er at få ham til at sige ord

Med en 3D-printer og et kunstigt strubehoved er det lykkedes britiske forskere at få lyd ud af den egyptiske præst Nesyamun, der for 3.000 år siden sang og chantede i Karnaktemplet i Egypten.

Det lyder som en ged, der bræger ganske kort:

»Aaaaaaaaaa«.

Men ifølge The New York Times (klik på linket og lyt) er det faktisk en mumie, der taler. Ved hjælp af en 3D-printer, en højttaler og noget computersoftware er det nemlig lykkedes britiske forskere at genskabe en smule af stemmen fra en egyptisk præst, der døde for 3.000 år siden.

Da han var i live, sang og chantede Nesyamun i Karnaktemplet nær Luxor i Egypten. Og da han døde, blev han mumificeret og lagt i en forseglet kiste. Men nu kan man altså høre hans stemme igen, i hvert fald i et ganske kort øjeblik.

Det er måske i overkanten at sige, at Nesyamuns stemme er udødeliggjort. Men lyd er der i hvert fald.

Udstyret med elektronisk strubehoved

Professor i elektronik David Howard og hans kolleger fra Royal Holloway ved University of London har brugt en CT-skanner til at skabe et 3D-print af Nesyamuns mund og svælg. Det har de sat sammen med et elektronisk strubehoved for at skabe den lyd, der ville komme ud af hans luftrør, »hvis han lå i sin kiste og hans strubehoved virkede igen«, siger David Howard til The New York Times.

Det er muligt, at vi en dag bliver i stand til at skabe ord, som er meget tæt på, hvordan de ville have lydt i virkeligheden David Howard, professor i elektronik, til The New York Times

Indtil videre har forskerteamet kun skabt en enkelt lyd fra mumien. Men eksperimentet, der er blevet publiceret i Scientific Reports, kan muligvis være første skridt i bestræbelserne på at genskabe en afdød persons stemme.

»Som det er nu, kan han ikke tale. Men det er muligt, at vi en dag bliver i stand til at skabe ord, som er meget tæt på, hvordan de ville have lydt i virkeligheden«, siger David Howard.

Nesyamun blev pakket ud af sin kiste af forskere i Leeds i 1824. I de seneste 200 år har præsten holdt til på Leeds City Museum i England. I 2016 blev han kørt på hospitalet for at få foretaget en CT-skanning. Den viste, at meget af Nesyamuns svælg stadig var intakt. Fortidens balsamister har ifølge egyptolog på University of York i England Joann Fletcher gjort et så fremragende stykke arbejde, at eksempelvis Nesyamuns luftrør stadig er i fin stand.