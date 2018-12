Da Harry gik fra Linda, røg Andy på auktion: Bitter skilsmisse tvinger New York-par til at sælge ikonisk kunst for milliarder

Efter 59 års ægteskab kan et amerikansk par ikke blive enige om, hvor mange milliarder deres kunst er værd. Så det skal afgøres på auktion, hvor Warhol, Rothko og Giacometti bliver sat til salg. Sagen viser, hvor svært det er at vurdere prisen på et kunstværk.

De fleste har hørt om skilsmisser, hvor de snart forhenværende ægtefæller tager et sidste skænderi om, hvem der egentlig ejer ’Det Forsømte Forår’ eller det store blå fad.

Men amerikanske Harry og Linda Macklowe på 81 og 82 år har taget det opgør til et nyt niveau, og lige nu følger kunstverdenen og et par store auktionshuse åndeløst med i en spektakulær skilsmisse.

Fru og hr. Macklowe kan nemlig ikke finde ud af, hvor mange milliarder kroner deres samling af kunstnere som Warhol, Giacometti og Rothko er værd, så nu skal en stor del af værkerne sælges, har en dommer på Manhattan besluttet. Kun på den måde kan det ældre par være sikre på en retfærdig deling af deres ejendele.

Linda og Harry Macklowe har hyret hver deres eksperter for at få vurderet kunstsamlingen, og nogle gange har Harrys kunstkendere sat en lavere pris end Lindas, andre gange har det været omvendt.

For eksempel mener hendes ekspert, at Giacometti-skulpturen ’Le Nez’ kan hente 235 millioner kroner på auktion, mens hans kunstkender siger, at den bør kunne sælges for 430 millioner kroner.

Til gengæld mener Linda Macklowes folk, at Jackson Pollock-maleriet ’Number 17’ vil gå for 100 millioner kroner, mens hendes mands konsulenter siger, at hammerslaget vil lande omkring 230 millioner.

Lægger man det hele sammen, mener Harrys eksperter, at deres fælles samling er 5,2 milliarder kroner værd, mens hendes eksperter skønner, at den samlede værdi er noget lavere: 4,1 milliarder kroner.

Så nu får markedet lov at bestemme, og så må Harry og Linda Macklowe bagefter dele fortjenesten fra auktionen.

Foto: Boris Roessler/AP Hvad er 'Le Nez' af Alberto Giacometti værd? Nogle eksperter siger 235 millioner kroner, andre, at den kan hente 430 millioner kroner.

Dermed ender et bittert og meget offentligt slagsmål mellem to mennesker, der har været gift i 59 år. De mødtes, da de var først i 20’erne. Han solgte annoncer for Parents Magazine, hun var receptionist hos en forlægger. Men snart slog han sig på køb, salg og byggeri af bygninger, mens de fulgtes gennem livet og tjente formuer på New Yorks ejendomsmarked.

Efterhånden som formuen voksede i begyndelsen af 1960’erne, begyndte Linda at tage sin mand med til New Yorks gallerier og kunstudstillinger.

Undervejs etablerede de sig som nogle af de dygtigste og flittigste samlere af moderne kunst.

»De købte godt, og de købte tidligt«, lyder det fra en ekspert.

»De ejer nu en internationalt anerkendt samling af moderne og nutidig kunst, og selv om samlingen står i Lindas navn, må kunsten betegnes som fælleseje«, vurderede dommeren, der var sat til at rydde op i skilsmissen.

Bruddet mellem dem skyldes, at Harry Macklowe for nogle år siden mødte den 20 år yngre franske kvinde Patricia Landreau, som han nu bor sammen med.

Retssagen mellem ejendomsmilliardærerne har været dækket tæt af de amerikanske medier og trak fra begyndelsen overskrifter, da Linda Macklowe kaldte sin eksmand et »røvhul« foran den fremmødte presse. Og efter mere end et år i retten faldt dommen så denne måned.

Mindst 64 af de 165 kunstværker skal sælges. Et af dem er Andy Warhols ’Nine Marilyns’, som er vurderet til et eller andet sted omkring de 325 millioner kroner.

»Kunstsamlingen er parternes mest værdifulde ejendele. Samlingen er en kunstnerisk bedrift, som begge har grund til at være stolte af«, skriver højesteretsdommer i staten New York Laura Drager i sin afgørelse, der fylder 65 sider.