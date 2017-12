Christian Jensen gør status over 2017: Politikens journalistik handler om mennesker, magt og medmenneskelighed Politikens journalistik handler om forholdet mellem magt og mennesker i en tid, hvor basal medmenneskelig ikke giver sig selv. Det har været drivende for vores journalistiske satsninger i år, og det vil det være igen i 2018, skriver Politikens chefredaktør.

Af utallige stærke billeder fra 2017 kan jeg ikke få denne scene fra Middelhavet ud af mit hoved: Et duvende havs overflade brydes af desperate hænder og kroppe, der bruger de sidste livskræfter på at holde sig oven vande. Redningsarbejderne i gummibåden råber og forsøger at dirigere de druknende, der formentlig intet hører. Nogle reddes ombord, synker sammen, hulker, kaster op. Andre falder mod verdens i øjeblikket største kirkegård på havets bund.

Og så er der den gravide kvinde. Fotografen tror, hun kan reddes. Han råber, at der er brug for øjeblikkelig hjælp, men det er for sent. Kvinden ligger allerede med ryggen hævet over vandoverfladen. Druknet. Død. Endnu et – nej, to – liv føjes til en dødsliste, ingen længere har det fulde overblik over.

Som læser af Politiken vælger du hver dag at bruge noget af din tid med os. Det er vi glade for, og derfor griber jeg nu helligdagene til at fortælle lidt om de tanker, vi dagligt gør os. Om du læser med på mobilen, computeren eller i den trykte avis, skal du vide, at vi altid vil dig noget. Både når vi dækker migrantkrisen i nærbilleder, og når vi tegner det større perspektiv i dansk politik eller går tæt på kulturelle tendenser og nye måder at leve det moderne liv på. Politikens journalistik handler om mennesker, magt og medmenneskelighed. Det har igen i år været drivende for vores journalistiske satsninger, og det vil det også være i 2018.

Politiken blev grundlagt på løftet og ambitionen om, at vi altid vil søge fra »uret til ret og fra ret til større ret«

Billederne fra Middelhavet har rumsteret i mit hoved, siden Politiken-fotograf Jacob Ehrbahn og journalist Kjeld Hybel i sommer var ombord på redningsskibet fra den tyske ngo SeaWatch, der forsøger at redde menneskeliv på Middelhavet. Med et kamera fastspændt på sin hjelm efterlod Jacob Ehrbahn verden med et uafrysteligt indblik i den humanitære katastrofe, som i 2018 – desværre – kun risikerer at blive værre endnu.

Fotografens rystede stemme runger fortsat som et ekko fra et 2017, hvor migrantkrisen satte den basale europæiske humanisme på prøve. Redder vi mennesker, når vi ved, at de er ved at dø? Rækker vi hånden ud? Redder vi eller kritiserer vi dem, der forsøger at redde?

Det spørgsmål har Europas politikere været stillet over for i 2017, og det er useriøst at sige, at der findes et nemt svar. Selvfølgelig kan Europa ikke tage imod migranter i de mængder, vi så komme hertil i efteråret 2015. Men selvfølgelig kan vi heller ikke se på, mens mennesker dør. Så hvad gør vi?

Som avis er det Politikens opgave at blive ved med at stille de vanskelige spørgsmål. Og konfrontere politikerne – og alle andre – med konsekvenserne af deres svar og deres handlinger.

Europas lande skal finde fælles løsninger på det fælles problem. Men som presse i Europa bør vi også være fælles om at beskrive den fælles historier. Her er Politiken gået foran igen i 2017.

Som internationalt orienteret avis har vi taget initiativ til at samle seks af Europas førende aviser i en fælles journalistisk indsats. Opgaven var enkel: Lad os sammen kaste lys på det mediemørke, der er ved at sænke sig over Middelhavet og de nordafrikanske lande. Vi samlede The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País og La Stampa, der hver især sendte et reportagehold til et nordafrikansk land. Det gav Europa – og Politikens læsere – nye svar på spørgsmålene: Hvor ender flygtningene, når de nu ikke længere når frem til det europæiske fastland? Hvad sker der, når Europas lande betaler militærregimer og forbryderiske militser i Libyen og andre nordafrikanske lande for at sætte en prop i migrantstrømmene? Hvad sker der, når Europas lande samarbejder med og understøtter regimer, vi hidtil har forsøgt at bekæmpe? Hvad sker der med migranterne, og hvad sker der med vores europæiske humanisme?

Spørgsmålene fik fornyet styrke, da et reportagehold fra CNN kort tid efter afslørede slavehandel med migranter i Libyen. Hvor ender det? Ingen aner det. Men på Politiken kan vi garantere for, at vi følger situationen tæt også i 2018.

»Politiken handler om mennesket. Om magtens forhold til mennesket. Og menneskets forhold til magten«.

Sådan lyder indledningen til vores journalistiske vision, og denne sætning har på mange måder været den usynlige ledetråd for nogle af avisens største journalistiske satsninger i 2017. Lad mig nævne nogle stykker: Foruden migrantkrisen har vi haft fokus på de stadig strammere udlændingelove og #MeToo, der blev dokumenteret med fremragende klassisk journalistik i The New York Times og The New Yorker om filmproducenten Harvey Weinsteins magtmisbrug. Historierne førte til, at millioner af kvinder over hele verden på sociale medier tog ordet og videregav deres vidnesbyrd om sexchikane.

Men hvad er det, der skaber den globale #MeToo-bevægelse? Det er jo ikke et nyt problem. Sagerne ligger ofte flere år tilbage. Både dem fra USA og den sag om den mangeårige krænkerkultur på filmselskabet Zentropa, som denne avis har afdækket.

Historier om straf af ansatte, hvor de blev udsat for smæk, ufrivillig omgang med sexlegetøj og anden sexchikane har Politiken dokumenteret via en stribe tidligere ansattes vidnesbyrd. Peter Aalbæk Jensen har bekræftet Politikens dokumentation, mens Zentropas ledelse ikke har kommenteret årtierne med systematiske ydmygelser.

I år er flere af de krænkede kvinder stået frem her i avisen. Det har – helt forståeligt – krævet tid, mod og overvindelse for dem at rejse sig fra den følelse af skam, mange af dem føler. Den samme tvivl og skam prægede de kvinder, der i sommer stod frem og i serien ’Roskilde uden samtykke’ fortalte om seksuelle overgreb på Roskilde Festivalen. Det var før, hashtagget #MeToo satte sig igennem som en global mobilisering i den digitale tidsalder.