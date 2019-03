S åbner for at droppe nye tv- og radiokanaler for at skåne DR

Store dele af den borgerlige medieaftale skal kasseres helt efter et valg, men ikke alle besparelser på DR kan tilbageføres, siger Mogens Jensen (S).

Overtager Socialdemokratiet regeringsansvaret efter et kommende valg, skal henholdsvis en ny offentligt støttet radio- og tv-kanal måske droppes helt.

Samtidig skal den vedtagne public service-pulje beskæres for at styrke DR’s indhold til børn og unge.

Det er partiets kulturordfører, Mogens Jensen, som i et interview med Mediawatch sætter konkrete bud på nogle af de ændringer, der kan komme i spil, hvis det blå medieforlig fra sidste sommer skal genforhandles af et nyt flertal efter et valg, sådan som S tidligere har bebudet.

Socialdemokratiet lægger således op til at føre nogle midler tilbage til DR, men ikke til at aflyse hele den borgerlige besparelse på 20 procent på DR’s budgetter, da denne i vidt omfang er gennemført allerede, siger han.

»Men skridt for skridt vil vi styrke public service med de muligheder, vi har. Herunder også DR forstået på den måde, at vi i årene fremover skal have styrket DR’s tilbud til børn og unge samt deres lokale og regionale indhold«, siger Mogens Jensen til Mediawatch.

Desuden peger ordføreren på medieaftalens krav om, at udbydere af streaming-tjenester investerer 2 procent af deres omsætning i Danmark. Det skal øges til 5 procent, hvis det står til Mogens Jensen, der også vil af med de begrænsninger af lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationers muligheder for at få mediestøtte, som ligger i den nuværende aftale.

Aftale inden 2020

Mogens Jensen får ifølge Mediawatch opbakning til en genforhandling fra samtlige partier i den nuværende opposition, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet.

Herfra lyder kravet bredt, at besparelserne på DR skal begrænses med en ny aftale, ligesom der fra flere sider støttes op om skærpede krav til streaming-tjenesterne.

En ny medieaftale bør kunne træde i kraft allerede i 2020, lyder det fra oppositionspartierne.

Public service-puljen, som DR ikke må søge, skal ifølge aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti vokse fra 35 millioner kroner årligt til 101 millioner kroner i 2023.

Den nye tv-kanal, som skal sendes i udbud dette efterår, er sat til at modtage et årligt statsligt tilskud på 50 millioner kroner, mens den nye radiokanal efter planen skal have 30 millioner.