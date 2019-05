Junkmedier samler penge ind ulovligt

De kontroversielle netmedier 24Nyt, NewSpeek og Den Korte Avis, som et ekspertpanel i Politiken har stemplet som ’junkmedier’, har i årevis indsamlet penge uden tilladelse. Det er i strid med indsamlingsloven, som skal sikre gennemsigtighed, og at pengene bruges på det, de er indsamlet til.

Det siger Indsamlingsnævnets formand, retspræsident Christian Lundblad ved Retten på Frederiksberg. Politiken har fremsendt eksempler på netmediernes indsamlinger, som Christian Lundblad har gennemgået.

»Eksemplerne viser, at der foretages indsamlinger – både til selve medierne, men også målrettet nogle af de forfattere, der skriver artiklerne. Min umiddelbare vurdering er, at det er indsamlinger, da der ikke er noget abonnement eller anden ydelse, man køber. Derfor kræver det tilladelse. Den har de ikke fået, og så er indsamlingerne ulovlige«, siger han.

Sagen kort Junkmedier Mindst ni medier i Danmark producerer journalistik, der er misvisende eller af så ringe kvalitet, at de kan betegnes ’junkmedier’. Det konkluderede et ekspertpanel i Politiken i påsken på baggrund af en gennemgang af knap 250 artikler fra 15 udvalgte medier. De ni junkmedier er 24Nyt, Den Korte Avis, NewSpeek og Folkets Avis Dagens, Døgnets, DkDoxTV, Nyheder24 og Digitale Nyheder/Krammet. Politiken afdækkede 19. april, hvordan forkerte oplysninger fra junkmedier er blevet brugt af politikere i Folketinget. På de sociale medier har junkmedierne tilsammen en udbredelse, der er på størrelse med Jyllands-Postens og lidt mindre end Politikens. Det skrev Politiken i en undersøgelse 6. maj. Vis mere

De tre medier bruger ifølge dem selv pengene til at finansiere deres nyhedsproduktion. Under de igangværende valgkampe har 24Nyt fokuseret på at beskrive Stram Kurs’ politik og på lederplads fremlagt en idé om at deportere 500.000 indvandrere og efterkommere til Grønland. Den Korte Avis har blandt andet advaret mod »dramatiske ændringer« i den danske befolkning på grund af muslimske indvandrere, mens NewSpeek har fokuseret på EU-valget med artikler såsom ’Hurra for Brexit’ og ’EU er det modsatte af fredens projekt’.

De tre netmedier indsamler penge via forskellige kanaler, såsom bankoverførsler, betalingsservicen Paypal, kryptovalutaen BitCoin og MobilePay. Men medierne har ikke søgt tilladelse og fremgår derfor ikke af Indsamlingsnævnets offentlige liste over godkendte indsamlere.

Ifølge Christian Lundblad gør det ingen forskel, at for eksempel Den Korte Avis omtaler en af deres indsamlinger som et ’støtteabonnement’, hvis ikke der er nogen modydelse. Indsamlingsnævnet har nu taget kontakt til de tre medier og bedt dem ansøge om tilladelse til indsamlingerne.

»Tvivlen skal komme dem til gode, så de får en frist til at søge om tilladelse. Gør de ikke det og fortsætter indsamlingerne, må vi gøre det til et politispørgsmål«, siger Christian Lundblad og fortsætter:

»Samtidig skal de aflægge regnskab for alle de penge, de har fået ind. Vi er meget optaget af, at pengene går til det formål, man har samlet ind til, og der ikke er lagt andre udgifter indover. Hvis vi ikke er overbeviste af de regnskaber, vi modtager, kan det også føre til en politianmeldelse. Vi tager os ikke af skattemæssige spørgsmål, men det er klart, at man kan unddrage sig skat ved at lave indsamlinger, og det er jo ikke meningen«.

Regnskabsaflæggelsen kan blive kompliceret for især Den Korte Avis. Ældre versioner af hjemmesiden viser, at Den Korte Avis har indsamlet penge i hvert fald siden 10. maj 2012. 24Nyt har som minimum indsamlet penge siden 23. marts 2017, mens NewSpeek har samlet penge ind i hvert fald siden 2. december 2016.

Ifølge advokat Sys Rovsing kan indsamlinger uden tilladelse misbruges til skattesnyd. Hun er tidligere formand for udvalget om revision af reglerne om offentlige indsamlinger, hvis arbejde er grundlaget for indsamlingsloven:

»Det bliver en sort økonomi. Pengene kan havne alle mulige steder, som ikke bliver kontrolleret. Hvis medierne ikke er tilmeldt Indsamlingsnævnet, så er der ingen sikkerhed for, hvad pengene bliver brugt til, og at bidragyderen ikke bliver snydt«, siger Sys Rovsing.

Jeppe Juhl: Hvad med jer selv?

Politiken har siden 7. maj forsøgt at få svar fra medierne om, hvorfor de indsamler penge uden tilladelse. Politiken ville også gerne spørge, hvor mange penge der er indsamlet, og om de er brugt i overensstemmelse med de oplistede formål.

Hverken Den Korte Avis, 24Nyt eller NewSpeek har dog ønsket at svare på Politikens henvendelser. Til gengæld har NewSpeek fjernet undersiden, hvor mediet har bedt om donationer fra læserne.

Flere af NewSpeeks skribenter har også bedt om direkte donationer via MobilePay under artiklerne. Det gælder blandt andet skribenten Lone Nørgaard, der også sidder i Trykkefrihedsselskabets bestyrelse, samt børnepsykologen Nicolai Sennels, som er tidligere talsmand for den islamkritiske bevægelse Pegida.

Ingen af dem har ønsket at udtale sig til denne artikel.

En, der til gengæld gerne vil snakke, er Jeppe Juhl, spidskandidat for Nye Borgerlige i København. Han var med til at stifte både NewSpeek og 24Nyt, men forlod sidstnævnte i marts efter kritiske historier i Berlingske.

Jeppe Juhl forklarer, at NewSpeek modtog donationer, da han var der, men at han intet kendskab har til donationer til 24Nyt.