Han kræver over 3 millioner i erstatning: Pink Floyd-forsanger i konflikt med fransk komponist

Ifølge den engelske avis The Guardian begyndte det hele med en ferietur, hvor musikeren David Gilmour på togstationen i Aix-en-Provence i Sydfrankrig hørte den lille melodi, jernbaneselskabet SNCF bruger over højtalerne, når der skal gives beskeder til passagererne.

»Den giver mig lyst til at danse og synge«, har Gilmour udtalt om den lille stump musik.

Derfor bad han komponisten, Michaël Boumendil, om lov til at bruge jinglen i en sang.

De blev enige, og i 2015 udkom singlen ’Rattle That Lock’, hvor den lille kendingsmelodi indgår. Både Gilmour og Boumendil er angivet som komponister.

Alligevel har Boumendil trukket Gilmour i retten, fordi han mener, at den tidligere Pink Floyd-guitarist har brugt melodien på en forkert måde. Sagen er den, at det er den konkrete musik fra banegårdene, der bliver brugt i sagen. Det mener Boumendil ikke, at Gilmour har lov til. Han havde ifølge komponisten kun lov til at genindspille melodien.

Sidste år blev sagen afvist ved retten, men Boumendil har anket og vil sagsøge Gilmour for 450.000 euro (godt 3,3 millioner danske kroner).