Nej, veganere, der går ikke 200 liter vand til at producere ét æg Klumme: Producenten bag et nyt vegansk produkt på det danske marked, Veganegg, påstår på sin hjemmeside, at der går enorme mængder af vand til at producere æg. De regner regnvand med.

I sidste uge købte jeg for sjov Føtex' nye meget omtale VeganEgg, et produkt der skal kunne erstatte æg i opskrifter. Man kan sågar lave røræg af det.

Det er et produkt, som har været udsat for meget kritik, dels for at være dybest set et industrielt massebryllup mellem en smagsforstærker, et hævemiddel, en stabilisator, et fortykningsmiddel, noget kunstig æggearoma og højindustrielt mel fra alger. »Set ud fra et fødevarekemisk synspunkt er det lidt af et scoop, set ud fra menneskeracens ernæring så er det et los i bollerne!«, skrev landmand og fødevarekritiker Søren 'Sørøver' Kvist på Facebook. Forbrugerrådet Tænk kaldte de nye æg, der er pakket ind i en traditionel æggebakke, for »vildledning af forbrugerne«, da »det ikke er sikkert, man ved, hvad man køber«.

Det er nu ærlig talt noget pjat: Æggebakken hedder 'VeganEgg', koster mere end 60 kroner, og indeholder et brev med pulver. Jeg tror sgu ikke Hr og Fru Æggestand kommer til at tage fejl.

Jeg har ikke specielt meget mod den type ersatzprodukter, som jeg selv bruger til en vis grad: i mit køleskab kan du lige nu finde plantefars og havremælk (hippiemælk, som det hedder på vores indløbsliste). Hvad der derimod faldt mig for brystet, er en påstand, som VeganEgg fremførte på deres hjemmesiden om, hvor skidt ægte naturlige æg er.

Den ene påstand går på, at en bakke med 12 æg er lige så slemt for klimaet som at køre sin bil knap 10 km. Det er formentlig ikke helt ved siden, også i dansk sammenhæng: Et økologisk æg står for en udledning på 112 gram co2, svarende til at køre en kilometer i en lille benzinøkonomisk bil.

Den anden påstand er , at der bliver brugt - hold nu fast - hele 200 liter vand for hvert eneste æg, en hønsefarm producerer, vel at mærke vand som menneskeheden kunne have drukket i stedet. Det svarer til vandet i 2,5 badekar - for at producere ét eneste æg. Den slags enorme tal hører man ofte i debatten om fødevarer, og de kan være stærkt vildledende.

Det californiske firma Follow You Heart, der står bag VeganEgg, er ikke vendt tilbage med oplysninger om, hvor det vandtal stammer fra. Faktisk har firmaet fjernet påstanden fra deres hjemmeside - om det skyldes at jeg skrev til dem, aner jeg ikke.

De 200 liter skyldes naturligvis ikke den æglæggende hønes indtag af vand: En høne drikker ifølge eksperterne omkring 2,2 deciliter vand om dagen, og det er omkring tusind gange mindre end veganerfirmaets tal. Tager man hele produktionen med, inklusive vandforbrug til rengøring, maskiner m.m., går der 5 liter vand til et kilo økologiske æg ifølge en rapport fra Seges. Det er også meget langt fra 200 liter pr. æg.

Det er dog nemt nok at finde ud af, hvordan det høje tal er fremkommet: Nemlig fra hollænderen Arjen Hoektra, en forsker, der har opfundet termen 'vandfodaftryk' og skabt organisationen Water Footprint Network. I hans rapporter finder man tal i størrelsesordenen 200 liter pr. æg.

Det tal skyldes, at man medtager regnvand, planterne til hønsenes foder optager i sin levetid. Det kaldes i forskertermer 'green water', og det er omdiskuteret, om det giver mening at regne med som vandforbrug. Det regner jo, uanset om majsmarken står der eller ej, og vandet fra afgrøderne forsvinder ikke, men fordamper fra planterne op i skyerne.

Men selv hvis man synes, at regnvand skal tælles med, er der ét problem: Nemlig at flere plantebaserede råvarer også bruger meget vand ifølge Hoekstras rapporter. Korn bruger omkring den halve mængde vand som æg. Planteolie næsten lige som meget som æg. Bælgfrugter - ærter, bønner, linser, lupiner og jordnødder - bruger 24 pct mere vand end æg gør.