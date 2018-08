Århundredets kok imponerede dansk køkkenchef: »En af hans signatur-retter er en simpel kartoffelmos med mælk og smør« Den franske mesterkok Joël Robuchon opbyggede et imperium af gourmetrestauranter verden over, inden han døde mandag. Han var en inspiration, fortæller køkkenchef ved Kong Hans.

Mesterkokken Joël Robuchon. Kokken med flest Michelin-stjerner, udråbt til ´Århundredets kok’ i Frankrig i 1990, døde i dag af kræft i en alder af 73 år.

»Han var jo en af de helt store«, fortæller Mark Lundgaard, der er køkkenchef hos Kong Hans’ Kælder, som er en dansk gourmetrestaurant, der laver mad efter de klassiske franske dyder.

»Det var klart, at han var en af dem, man så op til, både fordi han skabte en succesfuld forretning verden over, samtidig med at han formåede at bevare den høje gastronomiske kvalitet og kreativitet«, siger køkkenchefen.

Den franske mesterkok Joël Robuchon modtog gennem sin karriere et hav af priser. I 1976 blev han udnævnt til en af sit fags bedste i Frankrig og kåret til 'Århundredets kok' i 1990, før han trak sig tilbage i en alder af 50 år.

Robuchon var kendt for sin konstante innovation og legesyge i madlavningen. Han udfordrede det meget traditionsrige franske køkken. Han lavede ofte simple retter med maksimum fire til fem ingredienser. En af hans signatur-retter er en simpel kartoffelmos med mælk og smør, fortæller køkkenchefen.

Gourmet restaurant imperium

Efter Joël Robuchon var gået på pension som kok, gik der kun få år, før han begyndte at opbygge sit imperium af gourmetrestauranter ved navn Atelier.

»Han skabte på de restauranter en helt særlig ting, hvor man sidder i baren omkring et åbent køkken og spiser, og hvor man kan komme i dialog med sin sidemand, for eksempel kan man tale om maden, hvilket er kærkomment for mange forretningsrejsende i de store byer«, forklarer køkkenchefen Mark Lundgaard og fortsætter:

»Han inviterede på en måde også gæsten med ind i køkkenet, fordi der var helt åbent, og man kunne se, hvordan maden blev tilberedt. Det havde man ikke set før, udover på en tappas-bar, måske«, siger han.

Med sine Atelier-restauranter har Joël Robuchon vundet stort set alle de priser, der er at vinde i fransk gastronomi. I 2016 havde han rekorden for flest Michelin-stjerner overordnet set. Med 32 stjerner i alt på hans restauranter, hvor fem af dem var 3-stjernede restauranter.

Den danske køkkenchef, Mark Lundgaard, har spist på flere af den franske stjernekoks restauranter, der er placeret verden over fra Tokyo til Las Vegas. To af dem ligger i Paris.

»Hvis jeg var i Paris, og ikke vidste, hvor jeg skulle spise, så ville jeg gå på en af hans restauranter, hvor man ved maden er af højeste kvalitet, og det er til at få plads, fordi der oftest kan sidde lidt flere«, siger han.

Præst eller kok?

Foto: Joel Robine/Ritzau Scanpix Joel Robuchon vinder sin første pris som "Årets kok" i 1987. Det var hans første store pris. Foto: AFP / Joel ROBINE

Det lå ellers ikke i kortene, at den franske kok skulle revolutionere gastronomien.

Joël Robuchon var fra en tidlig alder overbevist om, at han skulle vælge et liv inden for den katolske kirke.

Han kom fra en dybt troende katolsk familie, og havde tre søskende.

Som 12-årig var han overbevist om, at hans lod i livet lå inden for kirken. Men mens han lavede mad sammen med andre nonner i den lokale menighed, fandt han ud af, at han hellere ville stå i et køkken.

Da han blev 15 år startede han i lære hos restauranten Le Relais, som lå i hans hjemby Poitiers, og allerede som 30-årig stod han i spidsen for et køkken med 90 mand på Concorde Lafayette i Paris.

Privat var han gift og havde to børn, hvor datteren i dag også ejer en restaurant.