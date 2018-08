Regeringen vil skyde millioner i dansk gastronomi Regeringen afsætter 10 millioner om året de næste fire år til gastronomi. Det kan skabe flere arbejdspladser.

Danske kokke kan se frem til at få en bid af kagen, når næste års finanslov skal fastlægges.

Regeringen afsætter nemlig 40 millioner kroner i sit udspil til finansloven, som skal fremme dansk gastronomi.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Over en periode på fire år skal pengene gå til en række initiativer, der skal sikre Danmarks position som et globalt centrum for gastronomi, lyder det.

Heriblandt er etablering af et gastronomiakademi til at udvikle nye kokketalenter.

Hvis Danmark kan bibeholde sin plads på det gastronomiske verdenskort, kan det have økonomiske fordele, lyder det fra miljø-og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Det er lykkedes at skabe os en identitet som et land i den gastronomiske superliga«, siger han.

»Gastronomien kan være med til at skabe arbejdspladser i Danmark igennem både turisme– og fødevareerhvervet. Det er en udvikling, som kommer alle danskere til gode«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

26 restauranter har fået en michelinstjerne

Danmark har i alt 26 restaurantrer, der kan prale med den eftertragtede michelinstjerne.

Med tre af slagsen er københavnske Geranium den mest stjernespækkede restaurant.

Håbet er, at flere lignende restauranter kan fungere som et trækplaster for turister, der i forvejen fremhæver Danmark som et gastronomisk rejsemål.

Det mener erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

»Så en styrkelse af dansk gastronomi er noget, der i dén grad også vil være med til at styrke Danmark som turistdestination i forhold til de knap 10 procent af turisterne, der har finere gastronomi som deres primære motivation for at vælge feriemål«, siger han.

Ud over at sætte kulinariske oplevelser på menuen, vil regeringen stille skarpt på udfordringer med sundhed, madspild og bæredygtig fødevareproduktion.

ritzau