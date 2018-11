Opskrifter: Stik hovedet ind i 'Tusind og én nats eventyr' Ditte Ingemann og Anne Hjernøe har en fælles passion for mad med varme krydderier. Det er blevet til bogen 'Krydret', som du her får en smagsprøve fra.

Det er ingen hemmelighed, at vi altid har været begejstrede for små krydrede retter fra hele verden. Både det nordafrikanske, det mellemøstlige og det arabiske køkken elsker vi at arbejde med, og vi har stor respekt for de mange spændende råvarer og krydderier, der hører naturligt hjemme på de breddegrader.

Krydret Fra Rosenblade til Ras el hanout i 80 opskrifter. Ditte Ingeman og Anne Hjernøe, Politikens Forlag, 300 kr.

At lave mad på denne måde er som at stikke hovedet lige ind i ’Tusind og én nats eventyr’. Det er duftende ras el hanout, aromatisk orangeblomstvand, smukke rosenblade og glinsende granatæblekerner. Hvert måltid bliver en fortælling i sig selv, en fortælling om helt enkle og smukke råvarer, der let og elegant bliver til et hav af velsmagende retter, som du kan forsøde dit liv med. Fokus har været, at maden skal smage fantastisk. Retterne skal være smukke, de skal være nemme at gå til, og så skal man kunne købe alle ingredienserne til dem herhjemme, gerne i de butikker, hvor de fleste mennesker køber ind til daglig.

Vi har begge arbejdet meget med brug af krydderier igennem alle årene og elsker at eksperimentere med at give en opskrift dybde og smag, og det er her, det begynder at blive rigtig interessant. Vi har alle sammen smagt retter, hvor man kan smage, der er brugt krydderier, men hvor smagen er mærkelig endimensionel. Enten fordi retten er for stærk, eller fordi der er brugt for få krydderier. For os har det været utrolig vigtigt at få dybde og varme ind i retterne. At sammensætningen og smagen gerne må være meget nuanceret og blive ved med at overraske, hver gang du tager en bid. På den måde smager maden ikke bare meget bedre – den mætter også langt mere.





Krydret lam med tomat og abrikoser

Foto: David Loftus

Denne gryderet er perfekt til de kolde måneder, da den indeholder masser af grøntsager og masser af smag fra bl.a. kanel, kardemomme og allehånde. Sørg for at drysse masser af friske krydderurter over retten, f.eks. mynte, persille eller koriander.





Sprøde pastinakker med sød tahindressing

Foto: David Loftus

En lun salat med masser af smag og forskellige konsistenser. Du kan sagtens bruge andre typer af rodfrugter, f.eks. gulerødder, persillerødder eller skorzonerrødder. Der er en masse godt at sige om rodfrugter, for de er nemlig både billige, sunde, har masser af smag og giver god mæthed pga. det høje indhold af fibre.





Syrlig risdessert med appelsin- & abrikoskompot

Foto: David Loftus

Elsker du også risalamande? Syntes du også, det er ærgerligt, den kun spises til jul? Her kommer vores syrlige og kølige udgave, som kan spises hele året rundt.