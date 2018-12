Usædvanlige meldinger fra Trump og hans finansminister sender verdens børser på stor julenedtur

Hen over julen er aktierne i USA og Asien faldet markant. Finansminister Steven Mnuchin forsøg på at berolige markederne fik den modsatte effekt.

Julen var ikke en sød tid for alverdens aktieejere.

Juleaftensdag, hvor børsen i Wall Street i New York holdt åbent, tog kurserne et ordentlig dyk. Det ledende Dow Jones-indeks, som omfatter USA’s 30 førende virksomheder, faldet med 2,9 procent og det lidt bredere S&P 500 måtte notere et fald på 2,7 procent.

Børsen i New York har holdt lukket juledag, men det gjorde børsen i Japan ikke. Her lukkede det toneangivende Nikkei-indeks med et fald på over fem procent. Der blev også noteret fald på aktieindekserne i Shanghai, Bangkok og på Taiwan juledag.

Kursfaldene i juledagene kommer efter en længere periode med markante fald på alverdens børser. På de amerikanske børser styrer julemåneden ifølge amerikanske medier mod at blive den dårligste december siden 1931, hvor den store depression hærgede.

Lillejuleaften havde den amerikanske finansminister Steven Mnuchin ellers i et helt usædvanligt forsøg på at berolige markederne offentliggjort, at han havde ført samtaler med cheferne for USA’s seks største banker.

»Direktørerne bekræftede, at de har god likviditet til udlån til private, virksomheder og i øvrigt alle bankforetninger«, hed det i en udtalelse fra ministeren 23. december. Appellen fra finansministeren prellede af på investorerne.

»Det er sjældent, at en amerikansk finansminister går offentligt ud med sine diskussioner med amerikanske finansielle institutioner. Men det var præcis, hvad Hr. Mnuchin gjorde«, lyder analysen fra erhvervsreporter Samira Hussain fra BBC News i New York.

»Han forsøgte at berolige de finansielle markeder, men mandagen viste, at han gjorde det modsatte«, konstaterer hun.

Der er flere forhold, som kan forklare den manglende investeringslyst. Der er frygt for, at væksten både i USA og resten af verden er ved at gå i stå. Den amerikanske centralbank, Fed, satte i sidste uge renten op og varsler yderligere to forhøjelser næste år, hvilket finansmarkederne ikke kan lide. Det gør ikke humøret bedre, at det ikke er lykkedes at lave en finanslov i USA for næste år, og så går der rygter om, at præsident Donald Trump ønsker at fjerne centralbankchef Jerome Powell.

»Vores økonomi har kun ét problem, og det er forbundsbanken«, har Trump skrevet i et tweet.

Det øger ifølge Samira Hussain ikke tilliden i markedet, når Trump tweeter og gentager kritikken af centralbanken.

»I stedet for at have et almindeligt julemarked så vi amerikanske investorer flygte fra aktierne til sikre positioner«, forklarer Samira Hussain.