Hoteltjek: Ny nordisk serveret på vestjysk

Forretten er helleflynder stegt i persillepanko efterfulgt af rødtunge på ben pakket ind i ’madpapir’. Lidt svær at pakke ud, men besværet værd. Allerede nu er vi ved at være mætte, men kød skal der til. Kalvefilet og spidsbryst med ravost, sommergrønt og pommes anna smager fortræffeligt. Nu er vi faktisk mætte.

Oste som Blå Kornblomst, Hvid Dame-brie, Gnalling og Kru kommer med karamel, valnødder og jordbær på en skiferplade, inden Eva Damgaard med et smil serverer koldskålis med hvid chokolade, kammerjunkere og jordbær.

Opvokset i Vestjylland ved jeg, at man vil have noget på tallerkenen, og det får man på Hotel Skjern, også når der er tale om gourmetmad. Det kan være lidt af en spiseudfordring, når man er opdraget til at spise op, selv om kvaliteten er i top.

Konklusion: Hotel Skjern ligger perfekt til en tur i Skjern Enge, et besøg på Stauning Whisky eller en tur til Vesterhavet.

Listeprisen begynder ved 1.075 kroner inklusive morgenmad, men hotellet har alle mulige tilbud.