Sommerferie i Sydsjælland: 3 vandaktiviteter ved Danmarks længste kyst Sejl fra Møn til Sjælland, stå på stand up-padlebræt, eller hop i vandet med snorkel og maske på. Den 385 kilometer lange kyststrækning i Vordingborg Kommune er værd at køre efter for familiens vandhunde.

1. På udkig efter rejer og fladfisk

Kan man virkelig snorkle i Danmark? Det spørgsmål grublede jeg længe over, da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at prøve at snorkle ved Møn.

Selv om jeg efterhånden er en habil dykker og snorkler og har oplevet nogle af de smukkeste steder under vandet blandt andet i Australien, på Galápagos og i Egypten, har jeg faktisk aldrig haft en snorkel og maske på i de danske farvande. Og tanken har da heller aldrig strejfet mig. For hvad er der lige at se under vandet i Danmark?

Rejsedeklaration

Politikens rejse til Sydsjælland var betalt af Vordingborg Kommune. De har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Foto: Emma Sejersen Der kæmpes med at holde balancen, mens svømmefødderne kommer på i vandkanten.

Der kæmpes med at holde balancen, mens svømmefødderne kommer på i vandkanten. Foto: Emma Sejersen

Jeg forestiller mig vandet som helt gråt, grumset og uden skyggen af bare en lillebitte fisk. Det er derfor med en vis skepsis, at jeg hopper i en lummer våddragt på en alt for varm junidag.

Vordingborg Kommune har Danmarks længste kyststrækning på 385 kilometer, og nu har kommunen lanceret kortet 'Blå eventyr', der giver turister et overblik over de aktiviteter, man kan lave på og i vandet. Her kan man for eksempel se, hvor man kan fiske, svømme, ro i kajak, sejle, kitesurfe eller snorkle.

Vi er stoppet ved kortets punkt med snorkelmasken ved Ulvshale Strand på Møn.

Foto: Emma Sejersen En fisker viser os, hvilke slags fisk vi kan forvente at se under vandet. Her en aborre af solid størrelse.

En fisker viser os, hvilke slags fisk vi kan forvente at se under vandet. Her en aborre af solid størrelse. Foto: Emma Sejersen

»Her er lidt af, hvad I måske kan se under vandet«, siger vores snorkelinstruktør, Susanne Rosenild, og hiver en sprællende fladfisk op fra en lille fiskerbåd. Jeg kigger ned i fiskerens balje og bliver overrasket over, at der også er aborrer på størrelse med en underarm lige i nærheden.

Jeg stikker masken under vandet, tager de første lange vejrtrækninger igennem snorklen og begynder at bevæge svømmefødderne. Vi svømmer over til et stenrev, hvor vandet kun er 30-80 centimeter dybt.

Foto: Emma Sejersen Vi snorkler i helt lavt vand og tæt på bredden. En fin mulighed for førstegangssnorklere.

Vi snorkler i helt lavt vand og tæt på bredden. En fin mulighed for førstegangssnorklere. Foto: Emma Sejersen

Det er ikke Det Røde Hav, jeg snorkler i. Men alligevel er det fascinerende. Vandet er helt klart med solen, der skinner igennem. Vi får øje på en revne i stenrevet, hvor klaser af blåmuslinger hænger. En flok fjordrejer har sat sig ovenpå. Fra sandbunden står rørhinder og svajer, og tanglusene kæmper med at holde fast, når vi kommer svømmende forbi.

Jeg prøver at spotte de sandfarvede fladfisk, der camouflerer sig med bunden, men det lykkes ikke. Vi snorkler rundt i en halv times tid, inden vi igen står på stranden og lader solen tørre os.

Snorkling i Danmark kan ikke måle sig med Sydens koralrev, men det er muligt at komme helt tæt på de fisk og skaldyr, vi ofte kun ser på frokosttallerkenen, og det i sig selv er en sjov oplevelse.

2. Sejltur fra Møn til Sjælland

Den orange sikkerhedsvest bliver lynet, så den sidder helt tæt til kroppen. De to kaptajner får båden løs fra havnen, så den lidt efter bevæger sig ud på det blikstille vand. En thailandsk kvinde står på kajen med en stor balje i armene fyldt med hundredvis af friskfangede rejer. Der bor kun 36 fastboende på Nyord, en lille ø nord for Møn, så alle hilser og kender hinanden. Båden er lille med plads til kun 12 passagerer.

Postbåden 'Røret' sejler mellem Nyord og Jungshoved Kirkehavn i skolernes sommerferie. Båden er fra 1902, og kaptajn John Stolt fortæller, at den vist nok fik sit navn, fordi en gæst engang tabte sit ravrør til en cigaret ned i vandet fra båden.

Foto: Emma Sejersen Det tager cirka 45 minutter at sejle fra Nyord til Jungshoved. Du kan tage cyklen med på båden, hvis du skal fortsætte dagen på to hjul.

Det tager cirka 45 minutter at sejle fra Nyord til Jungshoved. Du kan tage cyklen med på båden, hvis du skal fortsætte dagen på to hjul. Foto: Emma Sejersen

Båden har førhen sejlet som postbåd i fast rutefart mellem Nyord og købstaden Stege, indtil broen over Ulvshaleløbet mellem Møn og Nyord blev indviet 1968.