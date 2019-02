Vandrefolket går i fiskernes fodspor

Et rødt pandebånd og en rød rygsæk kæmper sig frem ad sandstien langt ude i horisonten med hjælp fra et par vandrestave. Efterhånden bliver den røde prik til en solbrændt vandringskvinde, som for en kort stund standser op og nyder udsigten over klippekanten, der går stejlt ned mod Atlanterhavet, hvor et par skarver sidder og lurer på dagens fangst.

Rejsedeklaration Politikens rejse og ophold var betalt af Tourismo de Portugal. Turistbureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Michaela Steiner fra Wien er inkarneret vandrer og afprøver for første gang stisystemet Rota Vicentina i Alentejo-provinsen i det sydvestlige Portugal. Hun er på vej sydpå ad ’Fiskernes sti’ mod fiskerlandsbyen Almograve, som har en af de fineste badestrande på den portugisiske atlanterhavskyst.

Foto: Poul Husted Michael Steiner fra Wien elsker at vandre både alene og i selskab med sin mand.

Michael Steiner fra Wien elsker at vandre både alene og i selskab med sin mand. Foto: Poul Husted

»Jeg er her en uge og går 20-25 kilometer om dagen. I dag bliver det til 20 kilometer. Jeg vandrer året rundt. Nogle gange går jeg alene, andre gange hiker jeg sammen med min mand. Jeg elsker at vandre«, siger Michaela Steiner og tilføjer, at vandring giver ro i sjælen, fine naturoplevelser og god motion.

FAKTA Turen til Alentejo Klimaaftryk tur-retur Fly: 824 kg CO 2 per person Bil: 766 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 236 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Rota Vicentina er et netværk af vandrestier i det sydvestlige Portugal på ca. 450 km, som i løbet af 2019 udvides til ca. 700 km. Den historiske vej:Gennem landsbyer og landdistrikter på cirka 231 km. Fiskernes sti: Langs kysten med strande og fiskerlandsbyer på omkring 125 km. Cirkelruter:Begynder og slutter samme sted. Ca. 90 kmi alt.

Vis mere

Så hanker vandringskvinden op i rygsækken, sætter stavene i sandet igen og gør sig klar til at marchere videre.

Den schweiziske vandringsmand

Selv har jeg indledt vandreturen på ’Fiskernes sti’ i netop Almograve et par timer tidligere og er på vej nordpå mod badebyen Vila Nova de Milfontes, som er en af portugisernes foretrukne feriedestinationer i sommermånederne.

Fakta 5 vandrefavoritter Steen Kobberø-Hansen er landsformand i Dansk Vandrelaug. Formanden foreslår følgende ruter til en vandretur i år: 1Müllerthal Trail, Luxembourg:Flot landskab, god gastronomi og fin infrastruktur. 2Gendarmstien, Sønderjylland:Danmarks flotteste vandrerute. Historie og smuk natur hånd i hånd. 3Menalon Trail, Grækenland: Oplev det indre af Pelopones og mød det rigtige Grækenland. 4Moselsteig, Tyskland: Passion for vin og det at vandre er en perfekt kombination. 5Jämtlandtriangeln, Sverige: Ødemark nær Danmark. Man kan vandre fra hytte til hytte eller allerbedst tag teltet med.

Vis mere

Rota Vicentina-netværket ligger for en stor dels vedkommende i naturparken Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Stisystemet er på i alt 450 kilometer, hvoraf ’Fiskernes sti’ udgør 125 kilometer, som er inddelt i ni sektioner inklusive fem cirkelruter ved kysten. Længden på dagturene svinger fra 6 til 22 kilometer.

Foto: Poul Husted Rudolfo Müller stammer fra Schweiz, men har boet i Portugal i 35 år og er en af initiativtagerne til stisystemet Rot Vicentina.

Rudolfo Müller stammer fra Schweiz, men har boet i Portugal i 35 år og er en af initiativtagerne til stisystemet Rot Vicentina. Foto: Poul Husted

Strækningen fra Almograve til Vila Nova de Milfontes er på 15 kilometer og er sat til fem timer. I brochurerne fraråder man vandrere, som lider af højdeskræk som denne vandringsmand at give sig ud på ’Fiskernes sti’, men man skal altså lide voldsomt af hypsofobi for ikke at kunne følge i fiskernes fodspor.

Og vi følger netop i fiskernes fodspor, fortæller Rudolfo Müller, som er en af initiativtagerne til oprettelsen af Rota Vicentina-stisystemet og vores følgesvend:

»Vi går på de stier, som fiskerne bruger, når vejret er for voldsomt til, at de kan sejle ud med deres både. Derfor var det nemt at anlægge ruten, for stierne var her stort set allerede. Rota Vicentina udgør små 500 kilometer, men det er planen, at det skal udvides til over 700 i løbet af 2019«.

Foto: Poul Husted Fiskerne skal kravle ned ad de stejle klipper for at komme til de gode fangssteder

Fiskerne skal kravle ned ad de stejle klipper for at komme til de gode fangssteder Foto: Poul Husted

Som navnet antyder, er Rudolfo Müller ikke portugiser. Han er bondesøn fra den schweiziske kanton Aargau, men kom til Portugal for 35 år siden og forelskede sig både i landet og en portugisisk kvinde. I dag udlejer han feriehytter og driver et cateringfirma med hustruen Angélica. Desuden arbejdede Rudolfo Müller som turguide, indtil han for alvor blev involveret i Rota Vicentina-projektet.

»Stisystemet åbnede officielt i 2012, men ideen blev allerede fostret i 2002, da små, lokale turistorganisationer etablerede en sammenslutning for at tiltrække turister uden for sommersæsonen. Ideen faldt på plads i 2008, men det tog altså fire år, før vi kunne åbnede vandreruterne«.

Fiskernes farlige liv

Rudolfo Müller er blevet så megen portugiser, at han lever op til livsstilen i Alentejo om at tage den med ro og ikke forhaste sig. Derfor har vi også indledt dagens vandretur på Café Torralta i Almograve med en galão – et højt glas med kaffe og trekvart mælk a la en cafe latte – hvor Rudolfo Müller lover, at vi med lidt held får grævling, mangust, mår, væsel, vildsvin, vilde kaniner, oddere og selvfølgelig masser af fugle at se.

Pattedyr – bortset fra græssende køer på en af de få landbrugsmarker tæt på stien og en enkelt hund – ser vi ikke, til gengæld nyder vi godt af Rudolfo Müllers kendskab til fauna og flora.

Foto: Poul Husted Selv om der ikke er de store stigninger på 'Fiskernes Sti', gør det godt med et hvil i middagsheden.

Selv om der ikke er de store stigninger på 'Fiskernes Sti', gør det godt med et hvil i middagsheden. Foto: Poul Husted

»Se, se, der er en hottentotfigen! Det er en invasiv art fra Sydafrika, og den breder sig overalt. Dens frugter ligner små figner og egner sig især til marmelade. Dens latinske navn er carpobrotus edulis, hvis I vil læse op på den, når I kommer hjem«, lyder det fra oraklet, som synes at kende hver kvadratcentimeter af ’Fiskernes Sti’ og hver en plante.

Fiskerne benytter sig fortsat af stien, men de kører dog til de nærmeste parkeringspladser og nøjes med at gå det sidste stykke til havet. Vi møder to, som er ankommet tidligt om morgenen, men endnu ikke har haft heldet med sig. De fortæller, at de normalt fanger omkring 10 kilo, men i dag har fiskene ikke villet bide på, »så nu kører vi hjem«.