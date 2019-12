Ardennernes kønne byer ligger kun en dagsrejse væk

Fakta

Turen til Ardennerne





Klimaaftryk tur-retur:

Bil: 239 kg CO 2 per bil (dividér med antallet af personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person)

Tog/bus: 74 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner

Transport: Her kan man leje bil og på relativt kort tid nå til Ardennerne. I egen bil er der fra grænsen ca. 660 km til f.eks. Namur. Vejnettet overalt i Ardennerne er særdeles veludbygget og i superb stand.

Rejsetidspunkt:Ardennerne er oplagt at besøge i perioden fra midt april til slut oktober. Her er vejret bedst med behagelige temperaturer og moderat nedbør. Juli og august er højsæson, så det er bedst at reservere overnatning i god tid.

Priser: Prislejet ligger generelt et hak lavere end i Danmark, når vi taler om hoteller og b&b – og markant lavere for mad og drikke.

Sprog: Regionen er fransktalende, men tysk og engelsk forstås og tales udbredt.

Vis mere