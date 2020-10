Pengekassen er tom, og det er ikke længere muligt at bestille rejser: Bravo Tours-direktør kæmper for at redde rejsebureauet

Coronakrisen og de indførte restriktioner for at begrænse smitten har sendt rystelser gennem rejsebranchen.

Det er ikke gået Travelco Nordic, der ejer Bravo Tours, forbi, og det får nu ejeren til at rekonstruere rejseselskabet.

Her håber man at kunne indgå en aftale med selskabets kreditorer, men det vil sandsynligvis ende med et nyt ejerskab.

Det oplyser Travelco Nordic i en pressemeddelelse.

»Vi har sikret likviditet til, at disse gæster (som er på ferie med selskabet, red.), kan blive på hotellet og ikke mindst rejse hjem som planlagt, siger administrerende direktør Peder Hornshøj.

Beslutningen er blevet truffet, efter at en mulig investor har trukket følehornene til sig.

Peder Hornshøj fortæller, at han kæmper og slås for, at rejseselskaberne, som også tæller Sun Tours, kan bestå.

»Der er ingenting, vi ønsker mere end det. Men pengekassen er tom, og vores ejer må nu finde andre løsninger, siger direktøren.

Sådan er kunderne stillet

På Bravo Tours hjemmeside kan kunder se, hvordan de skal forholde sig:

Har man bestilt en pakkerejse Hos Bravo Tours, som endnu ikke har haft afrejse, vil denne enten gennemføres som planlagt i et rekonstrueret TravelCo Nordic eller refunderes via Rejsegarantifonden i Danmark.

Har man afrejse inden 25. oktober, har Bravo Tours enten kontaktet kunden allerede grundet Udenrigsministeriets Rejsevejledning, eller også vil kunden blive kontaktet hurtigst muligt.

Hvis man har penge til gode fra en allerede aflyst rejser, mister man heller ikke sine penge, da der er tale om pakkerejser, som vil blive refunderet via Rejsegarantifonden, hvis det ender med, at Bravo Tours ikke kan refundere beløbet.

Hvis man har bestilt en rejse, kan man ændre charterrejsen indtil 60 dage før afrejse mod et ændringsgebyr på 500 kr. pr. person. Det er dog ikke muligt under rekonstruktionen, hvorfor fristen forlænges, til rekonstruktionen er færdigbehandlet. Muligheden for ændring af en rejse gælder ikke på rejser med rutefly.

Så længe TravelCo Nordic er under rekonstruktion, er det ikke muligt at bestille en fremtidig rejse hos Bravo Tours.

Store underskud

Underskuddet i det Herning-baserede Bravo Tours skyldes ikke alene coronakrisen, selv om 2020 har været og er et rædsomt år for rejsebranchen.

I 2018 havde Bravo Tours ifølge dagbladet Børsen et underskud på 150 millioner kroner, som sidste år blev efterfulgt af endnu et underskud på 100 millioner kroner.

8. oktober sagde Ole Egholm, som i 20 år har analyseret de største rejsebureauer i Danmark med sit firma Dansk Brancheanalyse, til rejsehjemmesiden Standby.dk:

»Jeg håber, at jeg tager fejl, men jeg kunne forestille mig, at der den kommende tid ikke er plads til lige så mange charteroperatører, som vi havde før coronakrisen. Jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig nogen, der vil løfte Bravo Tours med en stor kapitalindsprøjtning«.

ritzau/Hust