Familie tester klimavenlig ferie i Sydsjælland: »Nu siger jeg til alle, at de skal tage derhen«

Over sommeren har turistorganisationen Destination SydkystDanmark sendt feriepiloter afsted til det sydlige Sjælland for at teste, om destinationen er gearet til at tilbyde danskere en klimavenlig ferie.

Over 1.000 danskere søgte om at blive et af fire hold feriepiloter, der ville få betalt en ferie mod at give deres feedback til organisationen.

De heldige, der blev udvalgt til cykelferien, blev en familie på fire fra Vestegnen: Maria Andersson, 34 år, hendes mand, Casper Jessen, 40 år, og deres to børn, Mathilde på 12 og Lykke på 5 år. De andre testhold var på vandretur, elcykelferie og campingferie.