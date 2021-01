Lise nåede højere op end Mont Blanc – og det er en sand vandrehistorie

Lise Vedel Brøndsted er en sand bjergbestiger og vandringskvinde. I 2020 vandt hun ikke alene Dansk Vandrelaugs topturskonkurrence om at nå højest med 4.821 meter, 11 meter højere end Vesteuropas højeste bjerg, Mont Blanc, men hun var også den vandrer, som gennemførte flest såkaldte topture, nemlig 100.

»Jeg elsker bjerge og ruiner, og det har bl.a. bragt mig på vandreture til Peru og Irland«, fortæller Lise Vedel Brøndsted, men det er nu ikke just bjerge, som har bragt den ivrige vandrer op i 4.821 meters højde, men derimod bakker og toppe i Danmark, og hun har nået det imponerende antal højdemeter ved at deltage i 100 såkaldte topture arrangeret af Dansk Vandrelaug.

Topturene skulle være højdepunktet i 2020 for medlemmerne af Dansk Vandrelaug. Lavet planlagde 724 topture, hvoraf 201 dog måttet aflyses på grund af coronaen. På topturene skulle deltagerne bestige de højeste punkter i Danmark, lige fra Møllehøj ved Skanderborg med 170,86 meter til en tur til Smålandsfarvandet for at bestige Askøs højeste punkt på 4 meter. Topturskonkurrencen blev støttet af Nordea-fonden med 1.125.000 kroner.

10.999 personer deltog i topturene, og Lise Vedel Brøndsted blev en suveræn vinder foran Sampreethi Aipanjiguly, som fik andenpladsen i begge kategorier med 43 gennemførte topture og 2.928 højdemeter. Sampreethi Aipanjiguly begyndte dog først at deltage i topturene i juli, og hun har fuldtidsarbejde, mand og en datter på 6 år.

Lige fra begyndelsen satsede Lise Vedel Brøndsted på at vinde topturs-arrangementet i stedet for at isolere sig hjemme i lejligheden i København: