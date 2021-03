Nu kan man finde 288 danske vandreruter i Google Maps

Gå- og vandreture har det seneste corona-år været en af de nemmeste måder at mødes med familie og venner på.

Nu har Google Maps i samarbejde med vandreorganisationen Dansk Vandrelaug gjort det nemmere at finde vandrestier i naturen.

Google har indtegnet 288 vandrestier i det digitale kort, som Dansk Vandrelaug har udpeget. Det skriver Google Danmark i en pressemeddelelse.

Det nye samarbejde skal give danskerne et overskueligt overblik over vandremulighederne herhjemme. Det siger Steen Kobberø-Hansen, som er landsformand for Dansk Vandrelaug.

»Vi har tydeligt kunnet mærke – især da Danmark lukkede ned første gang sidste år – at der var en kæmpe efterspørgsel på at finde stier, hvor man kunne gå«, siger han.

»Stierne har altid været der, men det, at de nu ligger i Google Maps gør, at flere kan finde stierne – især folk, som ikke er vant til at vandre«, siger han.

1,9 millioner visninger

Ifølge Dansk Vandrelaug er der sket et boom i vandreinteresserede danskere. Han henviser til, at Dansk Vandrelaug lagde et opslag op på Facebook med vandrestier i starten af coronanedlukningen sidste år. Det opslag ramte 1,9 millioner visninger inden sommerferien.

I praksis betyder den nye feature, at der dukker 288 røde markeringer med et vandresymbol op i kortet, når man søger på ’vandreområde’.

»Eksperterne har lavet et fremragende benarbejde i forhold til at udvælge og kortlægge netop de ruter, som viser den alsidige danske natur og fortæller gode lokalhistorier. Vi er glade for at kunne gøre dem mere tilgængelige, så de fremover blot er få klik væk«, siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef i Google i Danmark.

Stierne er udvalgt ud fra forskellige kriterier og opdelt i forskellige typer. De bedste kategoriseres som er kvalitetsstier og er certificeret af Dansk Vandrelaug. De skal byde på naturoplevelser, helst ikke være asfalterede og være langt fra befærdede veje.

ritzau