Overnatningstjek: Vinterhiet, du næppe vil hjem fra igen. Men husk det varme tøj

Den kraftige vind får teltdugen til at ruske, samtidig med at en støvregn falder som små trommeslag. Vinden kommer snigende ind ad teltets indgangsparti og gør det fodkoldt på gulvbrædderne. Det er straks frem med de tykke sokker og fleecen og ind under den tykke dyne for lige at få varmen.

Efterårsvejret har for alvor ramt, og i det tynde glampingtelt i Lynæs Surfcenter får man fornemmelsen af at være lige dér i midten, hvor hav, vind og regn mødes. Udenfor drøner en stor gruppe kitesurfere rundt på bølgerne – det ligner noget nær perfekte forhold.