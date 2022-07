Engang fnes vi af dem, der tog i Lalandia. Det gør vi ikke længere

Livet med små børn kan give selv de mest skeptiske forældre lyst til at tage en weekend i legeland. Som bekendt er glade unger nemlig lig med tid til afslapning for de voksne. Vi tog i det nyåbnede Lalandia i Søndervig i håb om at komme lidt i zen, og det lykkedes. I hvert fald et par minutter ad gangen.