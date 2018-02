Dagens olympiske top 5: Heppekor, ydmyge stjerner og glade værter var nogle af OL's største oplevelser

Historiens 23. vinter olympiske lege vil gå over i historien som de koldeste siden Lillehammer var vært i 1994. Og sandt er det, at dagene med blæst har til tider gjort Pyeongchang til et djævelsk arktisk bekendtskab.

Men selv om vi elsker at tale om regn, sne og sol, så er det trods alt ikke vejret, der står tilbage, når flammen slukkes over det olympiske stadion efter 16 dage med konkurrencer i verdensklasse. Det er alle de store præstationer, de overraskende vindere, masser af glade mennesker og rørende øjeblikke, hvor den forræderiske tåre har været tæt på at falde.

Det er sådan noget olympiske lege kan. Tale til følelserne, når vinderne jubler og taberne græder.

De 16 dage har været et stort tag selv bord af oplevelser på løjperne. på pisterne og på isen. Selvfølgelig har nogle oplevelser været større end andre, så her er en top 5 over de fem største øjeblikke under legene i Sydkorea, som Politikens udsendte medarbejder oplevede dem.

5. Yuna Kim tænder den olympiske flamme

Åbningsceremonien er traditionelt et tidligt højdepunkt ved legene - det øjeblik, der vil blive

Foto: Natacha Pisarenko/AP Yuna Kim havde fået æren af at tænde den olympiske flamme på stadion, og det gjorde hun med manér.

stående mange år efter. Med musik, dans og fyrværkeri var den godt to timer lange seance på det olympiske stadion i Pyeongchang ingen undtagelse.

Det absolutte højdepunkt var, da den olympiske flamme, der brænder over stadion, så længe legene varer, blev tændt. To spillere fra det fælles koreanske ishockeyhold, Chung Su-hyon fra Nordkorea og Park Jong-ah fra Sydkorea, bar faklen op ad de mange trappetrin, og for enden stod Yuna Kim - den største sydkoreanske idrætsstjerne og et idol for det meste af befolkningen.

Yuna Kim vandt olympisk guld i kunstskøjteløb i 2010 og skulle ifølge mange iagttagere havde genvundet det i 2014. I stedet blev det sølv efter en russer, og Kim stoppede derefter karrieren. Men den 27-årige stjerne havde taget skøjterne på igen, og lavede en kort, men elegant opvisning på isen, inden hun modtog faklen.

Så enkelt og på samme tid så smukt kan det gøres, når opgaven bliver lagt i hænderne på en af tidernes bedste kunstskøjteløbere.

4. Det nordkoreanske heppekor vækker opsigt

Kort inden legene åbnede, nåede arrangører med Den Internationale Olympiske Komités mellemkomst til enighed med det lukkede Nordkorea om, at naboerne skulle sende et hold over grænsen og stille op i udvalgte idrætsgrene.

Mens de alpine skiløbere og flertallet af de andre nordkoreanske idrætsudøvere stillede en ganske beskeden klasse til skue for alverden, så var sagen en noget anden med det heppekor, diktaturet havde sendt med til OL.

Det dukkede op første gang til netop åbningsceremonien, men det var da ishockyturneringen gik i gang, verden for alvor fik øjnene op for dette særprægede skue og show. Korea stillede med et fælles hold i kvindernes turnering, og de fik kæmpe klø.

Men til gengæld var opbakningen til holdet i ren verdensklasse, hvilket hepppekoret, der hurtigt fik tilnavnet 'Skønhedernes Hær', sørgede for. Med nøje indstuderede rutiner sang og heppede koret uanset hvor dårligt det gik på isen. På udvalgte tidspunkter af kampen bevægede de sig synkront fremover, formede hænderne som en tragt foran munden og råbte: »,kom så, kom så, vores spillere, kom så«.

Senere, når Korea var håbløst bagud, lød støtten fra heppekoret »Sejr, vores spillere, vind, vind«. Det var en vidunder oplevelse, og den blev toppet, når det nordkoreanske istemt gamle folkesange som 'I min hjemby'. Det var tindrende smukt.

3. Gode vindere og tabere

Ved et OL vil der altid være både vindere og tabere. Der vil være medaljevindere, og nogle, som ender på de efterfølgende pladser. Ens for alle er, at de trænet i årevis på at komme til OL og præstere deres bedste. Netop det store slid kan indimellem gøre det svært at tackle en

Foto: Christophe Ena/AP To stjerner med respekt for hinanden. Guldvinderen i styrtløb Sofia Goggia (tv.) og Lindsey Vonn.

4. plads, mens vinderne heller ikke altid kan undlade at hovere eller på anden måde spille smart.

Derfor var det flot at se, hvordan sejre og nederlag i nogle situationer blev tacklet fornemt af et par alpine skistjerner.

I herrernes styrtløb var den schweiziske verdensmester Beat Feuz storfavorit til at vinde guld i kongedisciplinen, men han blev slået af de to norske veteraner Axel Lund Svindal og Kjetil Jansrud.

Efterfølgende ville især de schweiziske journalister vide, om det ikke var irriterende, at blive slået af to sådan gamle gubber. Svaret, Feuz gav var nok ikke det, reporterne havde ventet, for han sagde, at »,der findes meget værre ting i livet end at blive slået af de to«. Og så var den diskussion lukket.

Sofia Goggia, der vandt guld i kvindernes styrtløb, valgte også et lidt andet fokus, da hun blev interviewet ovenpå sejren. Italieneren havde blandt andet slået superstjernen Lindsey Vonn, der i sit sidste olympiske styrtløb vandt bronze.