Sportens julekalender: Sønderjysk tandlæge trak tænderne ud på hele verdenseliten – for fjerde år i træk

Maja Alm er verdens bedste orienteringsløber, når det kommer til sprintdistancen. Det satte hun en fed streg under, da hun i august blev verdensmester i disciplinen for fjerde år i streg.

En sådan stribe har ingen tidligere leveret i orienteringsløb.

I Riga disponerede hun igen sit løb perfekt og havde så meget krudt i benene, at hun på løbets sidste del tog 17 sekunder på sin nærmeste konkurrent, svenske Tove Alexandersson.

»Det er lidt som en drøm, og det er ikke helt gået op for mig endnu, at det lykkedes. Det har været et sindssygt forløb i den seneste tid, hvor jeg har været skadet. Så jeg har slet ikke tænkt over, at jeg kunne vinde igen«, sagde Maja Alm efterfølgende.

Den 30-årige løbers store styrke er, at hun er sportens absolut hurtigste kvinde. Netop den force forsøger den tandlægestuderende nu at konvertere til olympisk deltagelse.

Orienteringsløb er nemlig ikke på det olympiske program. Derfor håber Maja Alm, at hun kan kvalificere sig til OL i Tokyo 2020 i enten 5.000-meter-løb eller 3.000 meter forhindringsløb.