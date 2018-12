Rekord: 15-årig japaner bliver yngste vinder af sæsonfinalen

Direkte sport i tv Søndag 16. december DR 1 11.10/13.55 Skiskydning: World Cup, stafet TV 2 14.00 Håndbold: Holland-Rumænien (k) 17.30 Håndbold: Frankrig-Rusland (k) TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 11.00 Svømning: VM på kortbane 16.50 Banecykling: World Cup 21.30 Basketball: Cleveland-Philadelphia 00.00 Basketball: Washington-LA Lakers TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-Vendsyssel 22.15 Am. fodbold: Pittsburgh-New England 2.20 Am. fodbold: LA Rams-Philadelphia TV3 Sport 13.30 Håndbold: Flensburg-Bergischer (m) 16.00 Håndbold: Füchse Berlin-Leipzig (m) 18.45 Am. fodbold: Indianapolis-Dallas 23.05 Ishockey: Boston-Buffalo TV3 Max 12.00 Fodbold: Esbjerg-FC Nordsjælland 15.30 Fodbold: RB Leipzig-Mainz 18.00 Fodbold: Frankfurt-Leverkusen 20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Winnipeg- Tampa Bay 6’eren 14.30 Fodbold: Southampton-Arsenal 17.00 Fodbold: Liverpool-Manchester U. Canal 9 16.00 Fodbold: Sønderjyske-FCK Eurosport 1 9.45/12.45 Alpint: World Cup , storslalom (m) 11.00 Skiskydning: World Cup - stafet (k) 14.00/19.45 Snooker: Scottish Open 16.00/18.00 Kælk: World Cup (k) Eurosport 2 14.00 Fodbold: Horsens-FC Midtjylland 15.30 Billard: Snooker - Scottish Open Vis mere

Bordtennis: Rekorderne er væltet på stribe, når Tomokazu Harimoto har svinget sin bordtennisbat. Japaneren er blevet den yngste juniorverdensmester som 13-årig, yngste vinder af en ITTF World Tour-turnering som 14-årig, og nu er Harimoto i en alder af 15 år og 172 dage også den yngste vinder af World Tour Grand Finals, sæsonfinalen med deltagelse af de 16 bedste. Som nummer 5 på verdensranglisten var det japanske supertalent seedet 4 i turneringen i Incheon i Sydkorea, hvor han undervejs slog tyskeren Patrick Franziska (verdens nummer 14) 4-1, sydkoreaneren Wang Woo-jin (15) 4-1, brasilianeren Hugo Calderano (6) 4-0 og i finalen kineseren Lin Gaoyyuan (4) 4-1 (11-4, 13-15, 11-9, 11-9, 11-9). Sejren indbragte Harimoto en check på 100.000 dollar (ca. 650.00 kr.).

Fodbold. Landsholdsangriberen Yussuf Poulsen scorede ligamål nummer 7 og 8 for Leipzig, da det blev til en 4-1-sejr på hjemmebane mod Mainz. Poulsen scoringer var kampens første. Leipzig indtager nu Bundesligaens fjerdeplads med 28 point - 11 færre end Dortmund.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen nyder stor tillid hos landstræner Åge Hareide, men i hans engelske klub Chelsea hos manager Maurizio Sarri er han blot reserve. Christensen så søndag eftermiddag således for 16. gang i denne sæson en 90 minutters Premier League-kamp fra enten bænken eller tribunen, da Chelsea hev en 2-1-sejr med hjem fra Brighton. Andreas Christensens landsholdskammerater fra Southampton, Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg, havde andetsteds i den bedste engelske række en yderst sjælden årsag til at juble. Stort endda, for Arsenal, der ankom med en stime på 14 ligakampe i træk uden nederlag, blev slået 3-2 i et hæsblæsende opgør efter to scoringer af den tidligere Liverpool-spiller Danny Ings og matchvinderen Charlie Austin. Southamptons blot anden sejr i denne sæson sendte klubben over nedrykningsstregen.

Foto: Matt Dunham/AP Chelseas Eden Hazard scorede sit 8. sæsonmål, da han øgede til 2-0 i Brighton, og lagde tidligere i kampen op til Pedros scoring.

Chelseas Eden Hazard scorede sit 8. sæsonmål, da han øgede til 2-0 i Brighton, og lagde tidligere i kampen op til Pedros scoring. Foto: Matt Dunham/AP

Golf: David Lipsky vandt sin anden turnering på European Tour med sejren i Alfred Dunhill Championship på Leopard Creek i Sydafrika. Den 30-årige amerikaner vandt 2 slag foran den 43-årige skotte David Drysdale, der således bevarede ’chancen’ for at slå rekorden for flest turneringer på European Tour uden at have vundet. Andenpladsen var den tredje for Drysdale, der har spillet 471 turneringer og dermed næste år kan indhente landsmanden Ross Drummond, der har den lidet eftertragtede rekord på 486 turneringer uden sejr. Turneringen var nummer 69 for Jeff Winther, der blev bedste dansker som nr. 34, mens Joachim B. Hansen i sin ET-turnering nummer 103 med en skrækkelig sidste runde i 79 slag dumpede ned som nr. 62.

Håndbold. Hollands VM-sølvvindere med den danske træner Helle Thomsen sikrede sig bronze ved EM i Frankrig, da de besejrede Rumænien 24-20 (15-8). Estavana Polman fra Team Esbjerg blev topscorer med 7 mål.

Skisport. Østrigeren Marcel Hirscher cruiser med uhyggelig styrke mod den 8. samlede World Cup-triumf i træk. I storslalom-konkurrencen i Alta Badia i Italien var han vanvtigge 2,53 sekudner hurtigere end nummer 2, franskmanden Thomas Fanara. Sammenlagt overtog Hirscher med sejren føringen i World Cup, hvor han har 380 point mod landsmanden Max Franz’ 340.

Svømning: USA vandt 6 af de 10 finaler på sidstedagen af VM på kortbane i Hangzhou og blev suverænt bedste nation ved stævnet, der for første gang nogen sinde var uden dansk deltagelse. I de 46 disciplienr vandt USA 17 guld-, 15 sølv- og 4 bronzemedaljer. Bedst individuelt blev endnu en gang ungareren Katinka Hosszu med 4 guld- og 1 sølvmedalje. Stævnet bød desuden på 9 verdensrekorder, 3 individuelle og 6 i holdkapper.

E-sport. Bare seks dage efter Astralis-holdet sejrede i Odense og med sejren fik udbetalt en præmiesum og bonus på 8,2 millioner kroner var det danske mandskab på ny i vinderrollen. I Blast Pro Series-finalen i Lissabon blev det til sejr over det ukrainske hold Navi. »Jeg synes, vi spiller god Counter Strike, og jeg er virkelig stolt af, at vi formår at vinde ti turneringer på et år«, siger Astralis’ Emil Reif ifølge Ritzau. »Mit første år på Astralis har været helt vanvittigt, og vi har skrevet historie efter historie med holdets anden major, Intel Grand Slam-titlen, vi har ligget nummer et på verdensranglisten i over otte måneder og altså nu også vundet vores anden Blast-titel«, tilføjer Emil Reif.

Fodbold. Landsholdsanfører Simon Kjær blev lørdag skadet i Sevillas 2-0-sejr mod Girona. Simon Kjær udgik med 11 før slutfløjtet. Der er endnu ingen meldinger om skadens omfang.

Håndbold. All-star-holdet ved EM i Frankrig er en broget flok. Kun to spillere fra finalenationerne Frankrig og Rusland er med.

Mål: Amandine Leynaud, Frankrig.

Venstre fløj: Majda Mehmedovic, Montenegro.

Venstre back: Noémi Háfra, Ungarn.

Playmaker: Stine Oftedal, Norge.

Højre back: Alicia Stolle, Tyskland.

Højre fløj: Carmen Martín, Spanien.

Stregspiller: Crina Pintea, Rumænien.

Ruslands Anna Vyakhireva er af 5.000 håndboldfans og eksperter kåret som turneringens mest værdifulde spiller (MVP), mens Hollands Kelly Dulfer fra Holland er valgt som bedste forsvarsspiller.