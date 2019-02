Fans kårer skadet dansk verdensmester som bedste mand i Europa i 2018

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.10 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) 20.15 Håndbold: Ringsted-Skanderb. (m) 22.05 Skiskydning: World Cup, 15 km (k) 2.00 Basketball: Boston-LA Lakers TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 1.05 Ishockey: Washington-Colorado TV3 Max 19.00 Håndbold: Wetzlar-Flensburg (m) 20.45 Håndbold: Nantes-Paris SG (m) Eurosport 1 10.15 Alpint: VM, styrtløbstræning (k) 12.30 Alpint: VM, styrtløbstræning (m) 14.00 Cykling: Comunitat Valenciana 17.45 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) 22.00 Skiskydning: World Cup, 15 km (k) Eurosport 2 13.55 Billard: Snooker, World Grand Prix 21.00 Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am Vis mere

Håndbold. Verdensmesteren Casper U. Mortensen kom knæskadet hjem til Barcelona efter den store guldrus i Danmark og kommer ikke banen mere i denne sæson. Men midt i mørket er der dukket lys op, der måske kan opmuntre fløjen en smule. Casper U. Mortensen - topscorer i den tyske Bundesliga, inden han sidste sommer drog til den spanske liga - er nemlig blevet kåret til årets spiller i 2018 af fans over hele Europa, der via Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) afstemning har kunnet give deres besyv med. 54.000 stemmer blev der afgivet – og flest altså på Mortensen, der i Barcelona i foråret erstattes af serberen Nemanja Ilic, som er lejet i franske Toulouse.

Congratulations to @CMortensen6 , EHF Player of the year 2018! More than 54.000 people voted, and here is your result!#veluxehfcl @FCBhandbol pic.twitter.com/jXUAP5CcFp — EHF Champions League (@ehfcl) 7. februar 2019

Tennis. Den 16-årige Australian Open-juniormester Clara Tauson startede som lyn og torden i Danmarks Fed Cup-møde med Rusland i Polen, men teenageren endte trods 4-0-føring i første sæt med at tabe 6-7, 1-6 til Natalia Vikhlyantseva. »Jeg kan tage det med fra kampen, at jeg har spillet lige op med en, der har ligget nummer 50 i verden«, siger Clara Tauson. Nederlaget betyder, at Karen Barritza senere torsdag skal vinde over Daria Kasatkina, der ligger nummer 14 på verdensranglisten, for at undgå et dansk nederlag til Rusland.

Badminton. Den tidligere verdensmester Viktor Axelsen kommer ikke i kamp ved denne uges DM i Aarhus. Den 25-årige profil har revet flere muskelfibre over i venstre lyske. »I mandags under træning mærkede jeg et riv i min venstre lyske og fik det tjekket af Team Danmarks læger. Siden har jeg desværre ikke været i stand til at træne, og jeg vil desværre heller ikke være i stand til at spille kamp«, siger Viktor Axelsen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark. Han håber på, at han bliver klar til næste uges EM for blandede hold. Det foregår i København. Axelsen skulle torsdag have været i kamp mod Steffen Rasmussen ved DM i Aarhus.

Fodbold. Lionel Messi har kontrakt med Barcelona til 2021, men klubpræsident Josep Maria Bartomeu er godt klar over, at den 31-årige guldfugl ikke holder for evigt. »Vi ved godt, at Messi en dag stopper karrieren«, siger klubpræsidenten ifølge BBC og tilføjer, at et karrierestop trods alt er »et stykke ude i fremtiden«. Barcelona er derfor allerede nu begyndt at forberede Camp Nous forvente publikum på en post-Messi æra ved eksempelvis at hente hollænderen Frenkie De Jong, der støder til truppen efter sommerferien for lige knap en halv milliard kroner. »Vi skal gøre klubben klar til fremtiden. Vi henter store unge spillere til klubben, så vi kan fortsætte med at have succes«, siger Bartomeu.

Fodbold. Indvielsen af Tottenhams nye stadion i London er på ny udskudt. 2. marts skulle den nye arena med plads til 62.000 tilskuere have huset klassikeren mod Arsenal, men de sikkerhedssystemer, der skal fungere, er endnu ikke testet tilstrækkeligt. Kampen mod Arsenal afvikles i stedet på Wembley. Hvornår det nye stadion kan åbne, er endnu uvist.

Golf. Australieren James Nitties lever som nummer 668 på verdensranglisten en relativt stille sportslig tilværelse, men ved 1. runde af European Tour-turneringen på hjemmebanen i Geelong var den 31-årige inde i noget af en stime. Nitties gik runden i flotte 64 slag, hvilket rækker til en delt 2. plads, og leverede undervejs ikke færre end 9 birdier – i træk vel at mærke. Det er en tangering af amerikaneren Mark Calcavecchias verdensrekordstime af birdier fra Canadian Open i 2009.

Fodbold. Den tidligere tjekkiske landsholdsspiller Tomas Repka er blevet idømt 15 måneders fængsel for bedrageri. Det skriver nyhedsbureauet AP. Den 45-årige forsvarsspiller er dømt for at have solgt en luksusbil til en kvinde, selv om han ikke ejede bilen. Den havde han lejet. Repka ankede dommen på stedet. Det samme gjorde anklageren. Det er ikke første gang, at den tidligere West Ham- og Fiorentina-spiller har været i clinch med loven. Sidste år blev han idømt seks måneders fængsel for at tilbyde seksuelle ydelser i sin tidligere hustrus navn. Dommen blev senere ændret til samfundstjeneste. Han har også to gange fået betingede domme for spirituskørsel.

Alpint VM. Ved torsdagens styrtløbstræning i svenske Åre lykkedes det ikke for Christoffer Faarup at få den ønskede træning før lørdagens mesterskabskonkurrence. Danskeren fejlede på vej ned ad bjerget og måtte bremse kraftigt op, og derfor endte han blandt de allersidste på resultatlisten. Hurtigst var østrigeren Matthias Mayer foran den 38-årige landsmand Hannes Reichelt. Derefter kom tre nordmænd på stribe – Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal – mens den forsvarende verdensmester Beat Feuz fra Schweiz blev nr. 7.

Fodbold. Det kan være barskt at være leder i en engelsk fodboldklub, der klarer sig skidt. Det kan Sheffield Wednesday-direktør Katrien Meire tale med om. Fra 2014 til 2017 var hun direktør i Charlton, der under hendes ledelse rykkede ned i Englands tredjebedste række. Meire fortæller nu, at sure Charlton-fans opsøgte flere ansatte i klubben på deres hjemmeadresser, og hendes forældre fik også besøg i deres hjem i Belgien. »De kom til døren i mine forældres hjem i Belgien og ringede på og gav mine forældre en folder, der viste, hvor dårlig jeg var til mit job. De hængte også plakater op i byen«, siger Katrien Meire til AFP. »Mine forældre ville ikke fortælle mig om det til at begyndte med. Men så opdagede jeg, at min mor græd, da vi skypede sammen«, siger Meire.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix Kevin Magnussen ses her torsdag i London sammen med teamkollega Romain Grosjean og den nye Haas-racer.

Motorsport. Den danske racerkører Kevin Magnussen har fået en ny racerbil, der den kommende sæson skal hjælpe ham med at køre sig til tops i formel 1. Den nye bil blev præsenteret i London torsdag, hvor Magnsusen sammen med teamkollegaen på Haas, Romain Grosjean, og holdchef Gunther Steiner deltog. »Det er fedt. Den ser hurtig og vred ud«, siger Magnussen til præsentationen. Den kommende sæson er den fjerde, hvor Haas kører formel 1, og det er tredje gang, at Magnussen er bag rattet i den ene af holdets to racere. Derfor glæder danskeren sig nu til at komme ud og teste bilen, der er sort og guld-farvet. »Det bliver spændende. Det er første gang, vi kan mærke bilen og mærke, om den kan være hurtig nok. Det ser jeg frem til«, siger han.

Basketball. Bakken Bears skal op imod israelske Ironi Ness Ziona i ottendedelsfinalerne i Fiba Europe Cup. Det står klart efter torsdagens lodtrækning. Ironi Ness Ziona indtager sjettepladsen i den israelske række. Bakken Bears har spillet sig frem til knockoutkampene ved at avancere fra de to første gruppespil. Kampene mod Ironi Ness Ziona spilles 6. og 13. marts.

Fodbold. Sloveneren Aleksander Ceferin fortsætter som Uefa-præsident de næste fire år. Det står klart, efter en afstemning på Uefa’s kongres i Rom torsdag. Sloveneren havde ingen modkandidater til posten. Ceferin blev præsident for Uefa i 2016, hvor han afløste franske Michel Platini.

Hestesport. Al travsport er blevet aflyst torsdag i Storbritannien på grund af et udbrud af hesteinfluenza. Tre vaccinerede heste, der deltog i konkurrencer onsdag, er blevet ramt af sygdommen og kan have smittet flere heste. Aflysningen af torsdagens planlagte travsportsarrangementer skal hindre influenzaen i at sprede sig.