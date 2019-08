Dansk håndbold fik opsang af Skat for momsfinte

Dansk Håndbold Forbund handlede i strid med momsloven, da de to år efter VM for kvinder i 2015 ikke havde udloddet 14,5 millioner kroner fra den momsfritagne forening, der drev turneringen. Derfor bad Skat forbundet om at finde en hurtig løsning.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) handlede i strid med momsloven og fik efterfølgende en advarsel fra skattemyndighederne. Forbundet lod gennem 2 år 14,5 millioner kroner samle støv i den momsfritagne Foreningen VM 2015, selv 0m reglerne foreskriver, at overskuddet fra slutrunden i Danmark for længst skulle have været udloddet.

Derfor krævede Skat (nu Skattestyrelsen, red. ) i efteråret 2017, at DHF straks udloddede pengene, erfarer Politiken,

»Det er korrekt, at vi ikke fik udloddet pengene, som vi skulle«, siger håndboldens formand, Per Bertelsen, der forklarer, at den manglende udlodning skyldtes, at forbundet ikke havde været opmærksom på, hvordan reglerne skulle fortolkes.

DHF oprettede Foreningen VM 2015 til at arrangere VM-slutrunden for kvinder med det formål at blive momsfritaget. En betingelse herfor var, at overskuddet fra turneringen skulle komme breddehåndbolden til gavn. Og reglerne foreskriver samtidig, at udlodningen af overskuddet i en momsfritaget forening skal udloddes, straks efter at regnskabet er afsluttet.

Men det gjorde DHF altså ikke. Den nye melding fra håndboldformanden er stik imod, hvad han tidligere har oplyst i sagen. Direkte adspurgt om, hvorfor DHF i februar 2018 pludselig havde overført det store millionbeløb fra Foreningen VM 2015 til egen konto, sagde han til Politiken i januar:

»Regnskaberne har været hos Skat, og der har ikke været noget at komme efter. Vi har kørt det helt straight«.

DHF-projekter Det går pengene til Siden Dansk Håndbold Forbund oprettede den første momsfritagne forening i 2014, har forbundet tjent omkring 69 mio. kr. på værtskabet for tre internationale slutrunder. Pengene skal ifølge momsloven alle være øremærket til bredde- og amatøridrætten. DHF oplyser selv, at man har udloddet i gennemsnit 3,7 mio. kr. om året – i alt omkring 22,4 mio. kr. på 6 år. Blandt de breddeprojekter, som DHF har udloddet flest penge til, er ’Knæk Kurven’, der har modtaget 6 mio. kr. i forsøget på at vende en medlemsnedgang til en opgang. Derudover er der blevet udloddet penge til blandt andet partnerskabsprojektet ’Bevæg dig for livet’, projektet ’Håndbolden tilbage til København’, aflønning af udviklingskonsulenter og en lang række andre initiativer. Vis mere

Dengang undrede momseksperter sig over, at DHF havde haft så store beløb stående i den momsfritagne forening.

»At man, 2 år efter at VM er slut, stadig har 14,5 millioner kroner hensat i foreningen, er besynderligt«, sagde momschef Sten Kristensen fra revisionsfirmaet BDO.

»Normalt er det sådan, at pengene fra en momsfritaget forening skal udloddes, når regnskabet er klar. For hvis man ikke har projekter at udlodde pengene til, så kan man heller ikke blive momsfritaget. For den må ikke fungere som en pengetank«.

Og det er altså lige præcis den samme undren, der forplantede sig hos skattemyndighederne, da de blev opmærksomme på, at pengene samlede støv i Foreningen VM 2015.

»For mig er det en teknikalitet«, siger forbundets generalsekretær, Morten Stig Christensen.

»Vi havde opfattelsen af, at alt er kørt efter bogen, indtil nogen fortalte os, at vi skal udlodde pengene hurtigere, end vi havde regnet med. I samme øjeblik vi er blevet gjort opmærksomme på det, så har vi rettet ind«.

Kritik og skjulte regnskaber

Det er langtfra første gang, at der har været blæst om DHF’s måde at håndtere økonomien ved værtskaber for EM og VM.

Siden januar 2014 har forbundet således sendt overskud fra tre internationale slutrunder over i deres almennyttige og momsfritagne foreninger. Går det, som DHF forventer med overskuddet på 37 millioner kroner fra VM for mænd i år, løber den samlede gevinst op i knap 69 millioner kroner.