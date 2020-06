Corona scorer, corona ignoreres og corona kan rykke Champions League-finale til Tyskland

Automatisk oplæsning

Fodbold. Den bedste række i Portugal genstartede i aftes med en gedigen overraskelse, da Famalicao på hjemmebane besejrede topholdet FC Porto 2-1. Fabio Martins og Pedro Goncalves scorede for Famalicao, mens Jesus Corona var på pletten for Porto. Benfica har nu mulighed for at trække forbi Porto med sejr torsdag aften.

Fodbold. Der blev set stort på coronarestriktioner, da den ungarske pokalfinale blev afviklet i Budapest. Honved fra Budapest sejrede 2-1 mod Mezokovesd-Zsory, mens fans fra begge mandskaber havde svært ved at overholde stadionreglerne om, at der skulle være mindst to tomme sæder mellem hver tilskuer. Honveds matchvinder Djordje Kamber opildnede endvidere fans, da han med en megafon førte an i sejrsfestlighederne, skriver AP.

Fodbold. Ifølge nyhedsbureauet AP bliver det enten i tyske Frankfurt eller i Portugal denne sæsons Champions League skal færdigspilles. Det er angiveligt meningen, at mesterligaen i den coronaplagede sæson skal afgøres i et slutspil med kvartfinaler, semifinaler og en finale i begyndelsen af august. Champions League-arrangøren Uefa har møde i den magtfulde eksekutivkomité 17. juni. Finalen i dette års Champions League skulle efter planen spilles i Istanbul, men tiltroen til afvikling i Tyrkiet er tilsyneladende særdeles lille.

Fodbold. Onsdag kunne Premier League melde om en enkelt positiv coronatest. Den ene positive af i alt 1.197 prøver kom fra Tottenham. »Vedkommende udviser i øjeblikket ingen symptomer og vil nu gå i selvisolation i syv dage, som protokollerne i Premier League foreskriver, inden vedkommende skal testes yderligere«, skriver Tottenham på sin hjemmeside. Premier League genoptages formentlig 17. juni.

Fodbold. Førerholdet i Tyrkiets bedste række, Trabzonspor, er blevet udelukket fra europæisk fodbold i én sæson af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Udelukkelsen skyldes et brud på reglerne om Financial Fair Play. Udelukkelsen kan effektueres i enten 2020/2021- eller 2021/2022-sæsonen, afhængigt af om Trabzonspor kvalificerer sig til europæisk fodbold. Klubben kan appellere straffen.

Ishockey. Esbjerg Energy har skrevet kontrakt med målmanden Thomas Lillie, der senest har spillet i Rungsted Seier Capitals. Han var førstekeeper, da den nordsjællandske klub vandt det danske mesterskab i 2019.

Fodbold. Tre skridt frem og et tilbage for Werder Bremen. Bundesligabundholdet tabte onsdag for første gang siden genstarten, da det blev 0-3 hjemme mod Frankfurt. Med fem spillerunder tilbage har Bremen tre point op til Mainz, som befinder sig lige over nedrykningsstregen. Imellem de to hold ligger Fortuna Düsseldorf, mens Paderborn skraber bunden.