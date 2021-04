Uafgjort udbryderduel: Fransk ikon redder Real Madrid i skuffende semifinale mod Chelsea

Fodbold. Tirsdag aften blev første duel i Champions Leagues semifinaler afviklet i kølvandet på Super League-affæren, og den stod mellem to af sidste uges udbrydere, Real Madrid og Chelsea. Et opgør, der endte 1-1. London-holdet startede bedst, og med en tidlig føring ved Christian Pulisic overtog gæsterne kommandoen. Real Madrid havde meget svært ved at markere sig, men så er der jo altid lige Karim Benzema! Den formstærke franske angriber sendte først bolden mod stolpen, og derefter udlignede han med en smuk flugter i feltet. Pludselig var opgøret helt åbent. Efter pausen og i et voldsomt regnvejr udviklede kampen sig imidlertid til en meget taktisk forestilling, hvor holdene i hvert fald ikke ville risikere at tabe og derfor var lidt fedtede med de offensive satsninger. Afgørelsen falder 5. maj på Stamford Bridge.

Ishockey. Champagnepropperne kan springe i Rungsted og omegn, efter at byens hold tirsdag aften sikrede sig det femte danske mesterskab i klubbens historie. Guldet blev spillet i hus i Aalborg med en scoring til 3-2 i overtiden, og det gav nordsjællænderne den afgørende fjerde sejr i finaleserien. Der bliver ikke brug for en dramatisk syvende kamp på fredag. Det var Shane Hanna, der afgjorde slaget 44 sekunder inde i forlængelsen. Det blev den sidste scoring i et anderledes slutspil uden publikum i hallerne.

Fodbold. RB Leipzig-træneren Julian Nagelsmann bliver ny Bayern München-træner efter denne sæson. Han afløser Hansi Flick på posten. Det bekræfter RB Leipzig og Bayern München begge på deres hjemmesider. Julian Nagelsmann har fået en kontrakt, der løber fra 1. juli 2021 og fem år frem. De to klubber er ifølge Bild blevet enige om en overgangssum for 33-årige Nagelsmann på 25 millioner euro. Det svarer til 186 millioner danske kroner. Overgangssummen har ingen af de to tyske klubber dog meldt noget officielt ud omkring.

Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix Hansi Flick (th.) og Julian Nagelsmann.

I tysk fodbold gælder en uskreven regel: Når Bayern ringer, så kommer man. »Jeg har aldrig holdt det hemmeligt, at jeg var interesseret i at blive træner for Bayern München, og at jeg ville være glad for at tage jobbet, hvis muligheden bød sig«, siger Nagelsmann til klubbens hjemmeside, mens Hansi Flick, der gerne ville have opløst sin kontrakt gældende til 2023, nu står med mulighed for at lande det tyske landstrænerjob, som er ledigt efter sommerens EM.

Fodbold. Arsenal er ikke til salg. Heller ikke til en gruppe af klubbens tidligere storspillere. Meldingen kommer fra klubejer Stan Kroenke, som er havnet i et stormvejr efter at have tilmeldt klubben den omstridte og fejlslagne piratliga European Super League. Mandag skrev britiske medier, at grundlæggeren af musiktjenesten Spotify, Daniel Ek, pønser på et køb af klubben sammen med klublegenderne Patrick Vieira, Thierry Henry og Dennis Bergkamp. Men de tanker kan den prominente kvartet godt pakke sammen, lyder budskabet fra ejerne.

»De seneste dage har vi set mediespekulationer om et muligt opkøb af Arsenal FC. Vi er fortsat 100 procent engageret i Arsenal og sælger ingen andele af klubben. Vi har ikke modtaget noget tilbud, og vi kommer ikke til at overveje de tilbud, der måtte komme«, lyder det i en meddelelse, der er underskrevet Kroenke Sports & Entertainment.

Håndbold. Odense Håndbold er klar til at spille om medaljer i kvindernes DM-slutspil. Med en sikker 30-23-sejr i nøglekampen hjemme over Aarhus United tirsdag aften sikrede fynboerne sig adgang til slutspillets semifinaler. Nu kan Ulrik Kirkelys tropper i stedet bestræbe sig på at snuppe slutspilspuljens førsteplads. Den er Viborg også på jagt efter. Aarhus United må til gengæld erkende, at holdet før sidste spillerunde i slutspillet ikke længere har noget på spil.

Ishockey. Det danske landsholds kaptajn, Peter Regin, forlader den finske KHL-klub Jokerit og fortsætter karrieren i Schweiz. Regin har underskrevet en aftale med HC Ambri-Piotta gældende for den kommende sæson. Ambri-Piotta sluttede sæsonen som næstsidst i den schweiziske liga, der på grund af de særlige omstændigheder omkring coronapandemien ikke opererer med nedrykning i denne sæson. 35-årige Peter Regin spillede seks år i NHL, inden han i 2015 vendte tilbage til Europa for at tørne ud for Jokerit.

Cykling. Med en fantomtid på 5.26,67 minutter – gennemsnitshastighed 44,724 km/t – pulveriserede den tidligere dobbelte verdensmester i enkeltstart Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) al modstand på den 4,05 km lange prolog i WorldTour-løbet Romandiet Rundt. Den 30-årige australier, som for lidt over en måned siden fik noteret sæsonens første sejr på enkeltstarten i Volta a Catalunya, var 9 sekunder hurtigere end sine nærmeste konkurrenter, mens der derefter kun var minimale forskelle mellem deltagerne. Ineos Grenadiers har lagt op til en imponerende indsats på de schweiziske landeveje, idet Dennis’ holdkammerater Geraint Thomas og Richie Porte blev nr. 2 og 3 begge slået med 9 sekunder. Derimod måtte det britiske storholds italienske verdensmester i disciplinen Filippo Ganna overraskende nøjes med en niendeplads 15 sekunder bagude. Bedste dansker blev Magnus Cort (EF), der som nr. 15 noteredes for et minus på 17 sekunder.

Fodbold. Flere penge til klubberne og mulighed for et ekstra dansk hold i kvindernes Champions League. Det er den positive konklusion fra Dansk Boldspil-Union, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har besluttet at ændre formatet for kvindernes Champions League. Turneringen udløser i omegnen af 24 millioner euro til fordeling mellem de deltagende klubber og som ’solidaritetspenge’ til Uefa’s medlemslande. Det er en firdobling af den hidtidige præmiesum. Den nye Champions League får for første gang et gruppespil, der skal have deltagelse af 16 hold og afløse de nuværende ottendedelsfinaler. Det nye format betyder også, at Danmark som Europas syvende bedste klubnation får mulighed for at få tre hold med i Champions League næste år mod de nuværende to.

Cykling. Siden han pressede landsmanden Fabio Jakobsen ind i barrieren i Polen Rundt i august sidste år, har den hollandske cykelrytter Dylan Groenewegen været ude med karantæne. Men ni måneder senere gør han comeback, når Giro d’Italia køres fra 8. til 30. maj. Det meddeler hans arbejdsgiver, Jumbo-Visma, på sin hjemmeside. Groenewegens karantæne udløber dagen før Giroen.

Tennis. Grand slam-turneringen Wimbledon bliver fra 2022 14 dage lang. Arrangørerne har besluttet at inddrage den hviledag, der normalt ligger om søndagen i første uge. I stedet skal der spilles kampe på dagen, afslører All England Lawn Tennis Clubs (AELTC) bestyrelsesformand, Ian Hewitt, tirsdag ifølge Reuters.

Fodbold. PSG’s Kylian Mbappé er klar til Champions League-semifinalen mod Manchester City onsdag aften. Det siger PSG-træner Mauricio Pochettino på et pressemøde tirsdag ifølge nyhedsbureauet NTB. Mbappé scorede to mål i lørdagens 3-1-sejr over Metz, før han fik et slag på låret og måtte udgå med en skade. Efterfølgende nedtonede Pochettino skadens alvor, og argentineren fik tilsyneladende ret.

Fodbold. Bølgerne gik højt på et møde i Det Tyske Fodboldforbunds (DFB) eksekutivkomité i fredags. Så højt, at forbundspræsident Fritz Keller ifølge Bild og Der Spiegel sammenlignede vicepræsident Rainer Koch med den afdøde nazistiske dommer Roland Freisler. Det fortryder han nu, skriver nyhedsbureauet dpa. »I konflikter bruger man nogle gange ord, som man hverken skal eller bør bruge. Jeg har undskyldt over for Rainer Koch både personligt og på skrift«, siger Keller i en udtalelse fra forbundet. »Han var storsindet nok til at acceptere undskyldningen, og det er jeg taknemmelig for«.

Fodbold. Mere international opbakning til Dansk Boldspil-Unions og dansk fodbolds kritik af en lang række forhold hos VM-værterne fra Qatar. Norges Fodboldforbund (NFF) følger nu i hælene på de danske og svenske fodboldforbund og har tirsdag sendt et brev med en lang række spørgsmål til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Det skriver NFF på sin hjemmeside.

Roning. Mindre end tre måneder før OL i Tokyo ændrer Dansk Forening for Rosport strategi og vil lade en lynsammensat toer uden styrmand prøve at opnå OL-kvalifikation. Den kan gå helt galt – eller ende med en OL-medalje. Den tidligere OL-sølvvinder Fie Udby Erichsen forlader singlesculleren, som hun ikke er OL-kvalificeret i, og bliver OL-bronzevinder Lærke Berg Rasmussens makker. Lærke Berg Rasmussen træder dermed ud af den OL-klar firer uden styrmand. »Fie og Lærke er begge meget store kapaciteter inden for roning, så de to kan formentlig komme til at ro stærkt sammen«, siger træner Mads Haubro til forbundets hjemmeside om den 36-årige Udby og 27-årige Rasmussen, som 17.-19. maj skal forsøge at kvalificere sig til OL ved regattaen i schweiziske Luzern.

Fodbold. De europæiske klubturneringer er efter sidste uges Super League-dramatik fremme ved de første semifinaler. Real Madrid, der førte an blandt udbryderne i kampen mod Uefa, får i aften besøg af Chelsea, der var en af de første klubber til igen at melde sig ud af Super League-projektet, hvis status er ukendt.

Olympisk. I Danmark har regeringen afvist, at danske OL-atleter kan komme længere frem i vaccinekøen, men i flere andre lande vælger man at prioritere personer, der skal til OL i Tokyo. Nu også i Australien, hvor de ca. 500 australske OL-deltagere samt trænere, ledere og officials er blevet placeret i vaccinationsgruppe med ældre og frontpersonale, så de kan få et stik eller to rettidigt før legene. I Frankrig har man tirsdag truffet en lignende beslutning.

Olympisk. Flere hundrede japanske byer har ifølge Ritzau trukket sig som værter for de deltagende nationer i forberedelsen til sommerens OL i Tokyo. Det skyldes coronapandemien og de omkostninger, der er forbundet med den. Det rammer også de danske mountainbikeryttere, efter at byen Fujiten, hvor det eller var meningen, at de skulle forberede sig til OL, er ude af billedet. Det oplyser Søren Simonsen, der er chef de mission for det danske OL-hold, til Ritzau. Endnu har ingen danske mountainbikeryttere dog kvalificeret sig til legene, men det er der forventninger om, at flere gør.

Fodbold. Coronapandemien har givet lommesmerter i adskillige klubber kloden over. Også i Liverpool, hvor det seneste regnskabsår har givet et underskud på 46 millioner britiske pund, ca. 400 millioner kroner. Det er særligt indtægter fra de tilskuerløse kampdage samt tv-penge, der savnes i regnskabet. Flere større nye sponsorater opvejer dog en del af tabene.

Fodbold. Nigerianeren Kelechi Iheanacho blev mandag aften matchvinder for Leicester, da han ti minutter før tid i opgøret mod Crystal Palace flot tæmmede en lang aflevering fra Jonny Evans og derefter resolut hamrede bolden i mål til 2-1. Gæsterne fra Crystal Palace havde bragt sig foran i 10. minut ved Wilfred Saha, mens Timothy Castagne havde udlignet kort inde i 2. halvleg på den formstærke Kelechi Iheanachos oplæg. Leicester cementerede dermed 3. pladsen i Premier League og tog endnu et skridt i retning af Champions League i den kommende sæson.

Fodbold. 14 mål i de seneste 14 kampe får Kasper Schmeichel til at lette på hatten for holdkammeraten Kelechi Iheanacho, som blev matchvinder i 2-1-sejren mod Crystal Palace. »Man ser hans kvalitet hver eneste dag (til træning, red.). Jeg tror, det har handlet om, at han lige skulle finde sine fødder her hos Leicester, lige som det altid ville blive svært for ham at have Jamie Vardy foran sig«, siger Kasper Schmeichel ifølge Ritzau til Sky Sports. »Men al ære og respekt til ham. Han har arbejdet så hårdt til træning hver eneste dag, siden han ankom. Alle de ting, vi ser nu, gør han til træning. Han havde bare brug for en smule held og et mål til at give ham selvtilliden«, siger Schmeichel om angriberen, der kom til Leicester fra Manchester City i 2017.

Fodbold. Mere Kasper Schmeichel. Den danske målmand er ifølge en opgørelse fra Cies Football Observatory den europæiske spiller, der har spillet flest ligakampe for den samme klub de seneste ti år. Fra 19. april 2011 til 19. april 2021 er Schmeichel noteret for 372 ligakampe for Leicester, mens Lionel Messi har spillet 340 kampe for FC Barcelona. Manchester United-keeperen David De Gea er nummer tre på listen med 337 kampe. Kun den uruguayanske målmand Sebastian Viera fra klubben Junior FC i Colombia har spillet flere ligakampe end Schmeichel de seneste ti år: 395 ligakampe. I Danmark er Lyngby-spilleren Lasse Fosgaard topscorer med 238 kampe foran AaB’s Jakob Ahlmann med 216 kampe og FC Midtjyllands Erik Sviatchenko med 188 kampe.

Cykling. Ballerup Super Arena bliver onsdag Tokyo for en stund. Banelandsholdet skal teste forud for OL, og i forberedelsen til legene i Tokyo vil der blive forsøgt skabt rammer, der mest muligt ligner dem, der skal konkurreres i ved OL. »Vi prøver at sætte noget musik på, så der er lidt gang i hallen, og så har vi bedt hallen om at skrue op for varmen, så vi får nogenlunde samme varme, som vi kommer til at have i Tokyo«, siger landstræner Casper Jørgensen til Ritzau. Det danske 4 km-hold er favorit til at vinde guld i Tokyo, mens Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen som regerende verdensmestre i parløb ligeledes har enormt medaljepotentiale. Grundet pandemien har de danske baneryttere ikke været i konkurrence i mere end et år.

Fodbold. For et par måneder siden tronede AC Milan helt i toppen af Serie A sammen med Inter, men nu er sæsonen ved at udvikle sig til en fiasko. Mandag aften tabte Milan 0-3 til Lazio, og da Napoli samtidig vandt over Torino, ligger storklubben ikke længere til kvalifikationen til næste sæsons Champions League – den turnering, som AC Milan sammen med 11 andre klubber mener at have historisk ret til at deltage i. I det hele taget har det været en hård seneste uge for AC Milan med nederlag til Sassuolo samt hele Super League-fadæsen. Mandag kom det så frem, at stjernen Zlatan Ibrahimovic undersøges af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Svenskeren er mistænkt for at være medejer af et spilleselskab med base i Malta, hvilket ikke er tilladt. Uefa oplyser på sin hjemmeside, at forbundets etiske komité har udpeget en såkaldt inspektør, der skal lede efterforskningen.

Fodbold. Magnus Kofod Andersen kan være på vej væk fra FC Nordsjælland. Den 21-årige midtbanemotors kontrakt løber til 2022, så hvis FCN skal have penge for ham, så er det nu. Men han vil ikke væk for enhver pris. Det skal være »noget spændende«, som han siger til Ritzau. »Jeg har det godt i FC Nordsjælland og har en vigtig rolle på holdet, men selvfølgelig er min drøm og mit mål at komme ud og teste mig selv mod endnu bedre modstandere i endnu bedre ligaer. Den tid skal nok komme, og så må vi se, om det bliver til sommer eller lidt senere«, siger U21-landsholdsspilleren.

Fodbold. Mestrene fra FC Midtjylland tabte 2-3 i Farum til FC Nordsjælland mandag aften, og Brøndby er dermed blot 1 point efter topholdet, inden sidste fem spillerunde indledes i den kommende weekend. Trods nederlaget i Farum er guldtroen stadig stor i den midtjyske lejr. »Vi jagter det mesterskab, og vi vil gerne vinde, men vi skal også gøre det, og længere er den ikke. Selvfølgelig er vi favoritter, men det vil vi også gerne være. Det har vi ikke noget problem med«, siger FCM-cheftræner Brian Priske til Ritzau. Priske tilføjer: »Det handler om at gøre det, og det er der, mit fokus ligger, og så er jeg pisseligeglad med, om vi er favoritter eller kommer fra baghjul. Det handler om at vinde det, og det ligger heldigvis i vores egne hænder lige nu«.