Outsidere kiler sig ind mellem Premier Leagues giganter og er i stor finale efter fire kiksede forsøg

Fodbold. Efter at have tabt fire europæiske semifinaler på 17 år er den lille spanske provinsklub Villarreal omsider nået frem til en af de store kontinentale titelkampe. I Europa League-semifinalereturkampen på udebane mod Arsenal fik mændene fra Den Iberiske Halvø 0-0 med hjem og forsvarede dermed deres 2-1-føring fra det første opgør og forhindrede samtidigt den engelske Premier League i at sætte sig på samtlige fire finalepladser i de europæiske turneringer i denne sæson, hvor Chelsea møder Manchester City i Champions League-finalen.

I Europa League-finalen i Gdansk i Polen 26. maj bliver Manchester United modstanderen. Uniteds defensiv vaklede i 2. halvleg i udekampen mod AS Roma, men da Edinson Cavani udlignede til 2-2 var der ikke længere tvivl om storklubbens finaledeltagelse. United tabte returkampen 3-2, men havde vundet det første opgør 6-2.

Olympisk. Danske OL-atleter og para-atleter kan formentlig se frem til at få to vaccinestik før OL i Tokyo. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har således indgået en aftale med PfizerBioNTech, som er klar til at donere vacciner til OL-deltagere veden over. Det oplyser IOC, der understreger, at det nu er op til de nationale olympiske komitéer at samarbejde med de lokale regeringer om at føre aftalen ud i livet.

»Det betyder, at der vil blive sendt ekstra, øremærkede doser til de lande, der ikke har fået vaccineret deres OL-atleter endnu. Det skal gerne betyde, at vi er ude over problematikken om, at man tager doserne fra nogle andre«, siger administrerende direktør Danmarks Idrætsforbund (DIF) Morten Mølholm ifølge Ritzau og tilføjer: »Jeg går ud fra, det vil tilfredsstille de kritikere, der har været af, at OL-atleterne kommer foran i køen«.

»Det er glædeligt, at vi får ekstra, særligt dedikerede vacciner fra Pfizer/BioNTech til vores danske OL-atleter. Det garanterer vores atleter en vaccine inden afgang til Tokyo, uden at det får betydning for det danske vaccinationsprogram. Jeg har været i dialog med Danmarks Idrætsforbund, og nu skal de danske sundhedsmyndigheder finde en praktisk løsning på, hvordan atleterne kan få vaccinationerne«, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et skriftligt svar til Ritzau.

IOC understreger, at de doser, PfizerBioNTech vil donere, ikke bliver trukket ud af eksisterende vaccineprogrammer i de enkelte lande. I OL-værtsbyen Tokyo rapporteres der i disse dage på ny om stigende smitte og Japan er inde i en reel fjerde coronabølge.

»Denne donation af vacciner er endnu et værktøj i værktøjskassen, der skal hjælpe os med at gøre de Olympiske og Paralympiske Lege i Tokyo sikre for alle deltagere og for at vise solidaritet over for vores japanske værter«, siger IOC-præsident Thomas Bach.

Ishockey. Efter sidste uges meriterende sejr fik det danske landshold yderligere selvtillid frem mod VM, da Norge i en testkamp blev besejret med 4-0. Nick Olesen stod for de to første danske scoringer, før Markus Lauridsen udbyggede, og Frederik Storm satte punktum ni sekunder før tid.

Basketball. Horsens IC er klar til DM-finalen mod de forsvarende mestre fra Bakken Bears. Horsens besejrede i den 5. og afgørende semifinale Randers Cimbria med 95-72.

Fodbold. Silkeborg er godt på vej mod Superligaen, mens Esbjerg nok må indstille sig på endnu en sæson i den næstbedste række efter et nederlag på 2-0. Med sejren rykker Silkeborg op på 1. pladsen to point foran Viborg, der dog er noteret for en kamp færre.

Fodbold. Hertha Berlin er begyndt at røre på sig i bunden af Bundesligaen og med en 3-0-sejr hjemme over SC Freiburg rykkede hovedstadsklubben væk fra nedrykningspladserne. Hertha har 30 point ligesom både Werder Bremen og Arminia Bielefeld, men for en kamp færre. Helt i bunden ligger Schalke 04, der er rykket ud, og FC Köln, som er noteret for 29 point.

Fodbold. Fem spillere og et medlem af Sønderjyskes stab er blevet sendt i isolation, da de har været i nærkontakt med en person, der er konstateret smittet med coronavirus. Dermed misser de søndagens kamp mod Vejle i Superligaen.

Curling. Efter fire sejre i træk ved VM tabte skipper Madeleine Dupont og co. til Canada, verdensranglistens nummer tre, med 8-10. Resultatet betyder, at Danmark med tre kampe tilbage i den indledende runde er røget ud af top-6, der både giver VM-avancement samt en billet til næste års vinter-OL. Danmark og Canada var inden kampen henholdsvis nummer seks og syv i stillingen, men har nu byttet plads.

Håndbold. Danmark fik en udmærket lodtrækning til EM, der spilles i januar 2022 i Slovakiet og Ungarn. De danske verdensmestre skal i gruppe A i den ungarske by Debrecen møde Slovenien, Nordmakedonien og Montenegro i den indledende pulje, og de to bedste hold går videre. I alt 24 nationer deltager i slutrunden, og de er delt op i 6 grupper. Ved EM sidste år sluttede Danmark skuffende som nr. 13, da det ikke lykkedes holdet at avancere til mellemgruppen.

»Det er en pulje, hvor det både kunne være værre og være bedre, men til et EM vil modstanden altid være god uanset lodtrækningen. Jeg er dog først og fremmest glad for, at vi undgik Frankrig og Island. Det ærgrer mig, at vi trækker Montenegro fra det nederste seedningslag, som var det hold, jeg helst ville undgå. Alt i alt går vi selvfølgelig efter at komme videre fra gruppen, og hvis vi kommer det, venter der en benhård mellemrunde«, siger landstræner Nikolaj Jacobsen i en pressemeddelelse.

Fodbold. Da AGF mødte FC København på hjemmebane 25. april, udviste aarhusianernes administrerende direktør, Jacob Nielsen, usportslig adfærd, og det er han blevet straffet for. Det har Fodboldens Disciplinærinstans bestemt, skriver Århus Stiftstidende ifølge Ritzau. I kendelsen fremgår det, at Jacob Nielsen ifølge dommerens indberetning kom ind til dommertrioen efter kampen og sagde: »Det er så skamfuldt« og »It’s af fucking disgrace«. Det fremhæves desuden, at Jacob Nielsen ifølge dommerens indberetning »gav hånd med knyttet næve med hård kraft imod især linjedommeren, som var den sidste af de tre dommere i rækken«. Det koster ham en bøde på 20.000 kroner samt en spilledags karantæne.

Tennis. Ashleigh Barty er klar til finalen i Madrid Open efter en sejr over den spanske wildcard-modtager Paula Badosa i to sæt med cifrene 6-4, 6-3. Verdens nr. 1 møder i finalen enten Anastasia Pavlyuchenkova eller Aryna Sabalenka.

Håndbold. Ribe-Esbjerg HH styrker trænerstaben med Anders Thomsen, som lige nu er cheftræner i Lemvig-Thyborøn Håndbold. Han skal supplere cheftræner Kristian Kristensen og spillende assistenttræner Jonas Larholm fra den kommende sæson. Han skal være med omkring Ribe-Esbjerg til ligakampe og til én ugentlig træning.

Ishockey. 26-årige Oliver Bjorkstrand scorede to mål for Columbus Blue Jackets, da han natten til torsdag spillede sin NHL-kamp nummer 300. Dermed var han stærkt medvirkende til, at Columbus snuppede en sjælden sejr på 4-2 over Nashville Predators. Bjorkstrand spillede sin første NHL-kamp i 2015/16-sæsonen og har scoret 82 mål og lavet 93 assist. I denne sæson er det med nattens pletskud blevet til 17 mål og 25 oplæg, hvilket er karrierens højeste total for en sæson. »Det var fedt at score, særligt på hjemmebane«, sagde målmageren til Bally Sports Colombus efter kampen.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union (DBU) og de øvrige nordiske fodboldforbund har efter henvendelse til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) fået istandsat et møde, hvor en lang række kritisable forhold omkring VM-turneringen i Qatar i 2022 kan blive diskuteret. Det oplyser DBU-formand Jesper Møller. DBU har blandt andet afkrævet Fifa svar på spørgsmål omkring menneskerettigheder i Qatar. På mandag vil der også være repræsentanter fra Qatar samt fagforeninger og menneskerettighedsorganisationer til stede på mødet.

Fodbold. Efter en lille mådes skadespause er Martin Braithwaite tilbage på træningsbanen hos FC Barcelona. Det skriver Ritzau. Barcelona spiller lørdag topopgør mod Atlético Madrid, som er på førstepladsen i La Liga. Det er usikkert, om Martin Braithwaite når at blive helt klar til opgøret.

Direkte sport i tv Torsdag 6. maj TV 2 Sport 13.00 Tennis: Mutua Madrid Open (k) 17.00 Håndbold: EM-lodtrækning (m) 18.30 Håndbold: KIF-Bjerringbro (m) 20.30 Håndbold: SønderjyskE-GOG (m) TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-Esbjerg 21.30 Dart: Premier League 01.05 Ishockey: Toronto-Montreal TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen-Berlin (m) 6’eren 21.00 Fodbold: Arsenal-Villarreal CANAL 9 21.00 Fodbold: Roma-Manchester United Eurosport 1 17.30 Cykling: Volta ao Algarve Eurosport 2 20.00Golf: Wells Fargo Championship TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Mutua Madrid Open (m) 04.00 Basketball: LA Clippers-LA Lakers Vis mere

Golf. Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen blander sig i toppen af turneringen Honda LPGA Thailand, hvor der er hele 10 millioner kroner i præmiepenge. Efter første runde er Nanna Koerstz Madsen på en delt tredjeplads, mens Nicole Broch Larsen er på en delt ottendeplads. Danskerne er efter runder i henholdsvis 65 og 67 slag et og tre efter de førende duo fra Thailand, Patty Tavatanakit og Atthaya Thitikul.

Fodbold. Chelsea-manager Thomas Tuchel kom onsdag i sin anden Champions League-finale i træk, da Real Madrid blev slået 2-0 og dermed 3-1 i samlet. Nu skal Chelsea møde Manchester City i finalen 29. maj. »Nu kan vi rejse til finalen i Istanbul med masser af selvtillid og med positiv energi. Vi har ingen skader og masser af positiv energi, der giver lyst til at vinde og være et af de to hold i finalen. Vi ankommer med et klart fokus«, siger Tuchel ifølge BBC. Tuchel får allerede lørdag en forsmag på finalen. Her mødes de to hold nemlig i Premier League.

Det er tredje gang, CL-finalen står mellem to engelske hold. Chelsea tabte i 2008 til Manchester United, mens Liverpool slog Tottenham i 2019. Den engelske dominans i Europa kan blive komplet i aften, såfremt Manchester United og Arsenal spiller sig frem til finalen i Europa League. United fører 6-2 mod Roma, mens Arsenal på hjemmebane skal indhente Villarreals 2-1-føring fra det første opgør i sidste uge.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen kan være fristet af at vende tilbage til en rollen som klubtræner, når kontrakten med Danmarks Håndbold Forbund (DHF) udløber i 2025. Muligheden for at dobbeltjobbe, mens han er landstræner, vil han ifølge Ritzau heller ikke udelukke. »Vi må se, hvordan tingene ser ud i 2025. Jeg vil ikke afvise, at jeg kan finde på at rejse ud igen og blive klubtræner i udlandet«, siger Nikolaj Jacobsen og tilføjer: »Lige nu føler jeg mig rigtig godt tilrette med det hold her. Der er god kemi mellem spillerne og mig samt med DHF«.

Curling. De danske kvinder er brandvarme ved VM i canadiske Calgary, hvor Italien natten til torsdag blev slået 9-5. Efter den fjerde sejr på stribe ligger det danske hold nu pludselig til kvalifikation til OL i Beijing i 2022. Danmark ligger på 6.-pladsen. Det danske hold består af skipper Madeleine Dupont samt Denise Dupont, Lina Knudsen, Mathilde Halse og reserven My Larsen.

Basketball. Kyrie Irving fra Brooklyn Nets har igen fået en bøde på grund af manglende lyst til at tale med pressefolk. 35.000 dollar koster det NBA-stjernen denne gang. Brooklyn Nets har fået en tilsvarende bøde, skriver Ritzau. Under optakten til denne sæson fik Irving en bøde på 25.000 dollar, da han ligeledes afviste at udtale sig til medier.