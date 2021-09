Når FC København og FC Midtjylland går på banen i aften, får de kvindeligt selskab

Det er et sjældent syn, at en kvinde er på banen, når du ser en mandlig topfodboldkamp. Men når FC København og FC Midtjylland i dag tørner ud i de europæiske ligaer, får kampene et kvindeligt islæt. Og et ganske betydeligt et af slagsen. For til begge kampe er det kvindelige dommere, der styrer slagets gang.

Kvindelige dommere er i høj grad undtagelsen frem for reglen, når det handler om kampe for mænd. Ved EM i sommer var det første gang, at en kvindelig dommer var udtaget til et mandligt europamesterskab. Det drejede sig om franske Stéphanie Frappart, der var med som fjerdedommer, og som til daglig dømmer i den bedste franske liga, Ligue 1.