Magnus Cort kører årets 12. top-10 placering hjem, men sprinterne bliver narret To udbrydere holdt til mål i Paris-Nice, mens Marcerl Kittel sikrede sig sæsonens første sejr i Tirreno-Adriatico.

Med sin 12. top-10 placering – hvoraf den ene er sejren på 4. etape i Tour of Oman – på de hidtidige 18 løbsdage dokumenterede Magnus Cort (Astana) på den 165 km lange 5. etape i Paris-Nice fra Salon de Provence til Sisteron endnu engang, at de helt store bedrifter lurer lige rundt om hjørnet.

Under alle omstændigheder har den 25-årige dansker allerede bevist, at han i sin første sæson på det kasakhiske mandskab har taget yderligere et skridt fremad i sin udvikling, samt at han er i stand til at lege med, selv når de etablerede verdensklassesprintere udfolder sig.

I dag blev det til en fjerdeplads, da Magnus Cort i hovedfeltets spurt kun blev overtrumfet af André Greipel (Lotto Soudal), mens han holdt den norske europamester Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) umiddelbart bag sig, da det lige netop ikke lykkedes at fange de to tilbageværende fra dagens lange udbrud franskmanden Jérôme Cousin (Direct Energie) og tyskeren Nils Politt (Katusha-Alpecin).

Retfærdigheden skete ikke fyldest

Opgøret mellem de to om sejren leverede et skoleeksempel på, at retfærdigheden langt fra altid sker fyldest, for hvis det skulle være gået efter fortjeneste, var det den 24-årige tysker, der havde stået øverst på sejrsskamlen.

Det var nemlig Politts eminete tempoegenskaber, der var årsag til, at de to holdt hjem med et forspring på 4 sekunder til feltet.

Den fire år ældre Cousin, som undervejs havde sikret sig bjergtrøjen, nægtede i lange perioder at tage føringer, så da der skulle spurtes, var det ham, der havde overskuddet til at distancere tyskeren med et par sekunder.

Den største triumf i karrieren

»Normalt er det ikke min stil at køre på denne måde, men jeg så det som min eneste chance, efter at vi havde været i udbrud hele dage, og jeg havde brugt mange kræfter undervejs«, sagde den 28-årige franskmand i det officielle sejrsinterview.

Triumfen er uden sammenligning den største i Cousins karriere, der indledtes i 2010 og bortset fra de to seneste sæsoner, da han kørte for Cofidis, har udspillet sig på det mandskab, han nu kører for, og som har båret flere forskellige navne.

Cousin havde indtil i dag kun en lille håndfuld sejre i mindre løb, og han har faktisk også boltret sig på de danske landeveje, hvor han i 2011 sluttede som nr. 7 i Post Danmark Rundt.

Fire danskere med i hovedfeltet

Hovedfeltet talte 77 af de 143 fuldførende ryttere, og alle de bedst placerede sammenlagt var med i dette selskab.

Således skete der ingen væsentlige ændringer i toppen, hvor spanieren Luis León Sanchez (Astana) stadig fører 15 sekunder foran hollænderen Wout Poels (Team Sky) og med 26 ned til franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) og spanieren Marc Soler (Movistar).

Magnus Cort, Matti Breschel (EF Education First), der kørte en flot niendeplads hjem og i det hele taget viser lovende klassikerform, Jakob Fuglsang (Astana) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) var alle blandt de 77.

De danske placeringer i det samlede klassement ser således ud: 33. Fuglsang 2.44 minutter, 56. Breschel 5.33, 61. Cort 6.23, 77. Michael Valgren (Astana) 11.28, 83. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 13.42, 113. Lars Bak (Lotto Soudal) 20.42, 136. Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) 27.51.