Fænomenal stilist overvinder suverænt alle VM-strabadserne i Bogens

I den fænomenale tilintetgørende opvisningsstil, han har stillet til skue stort set gennem hele sæsonen tilbageerobrede den 24-årige hollænder Mathieu van der Poel i smukke omgivelser på en krævende rute i Bogense den VM-titel i cykelcross, der de seneste tre år har været i den jævnaldrende belgier Wout van Aerts besiddelse.

Ubarmhjertigt udnyttede van der Poel de små udskridninger, der kostede van Aert dyrebare sekunder, og på den femte af de 12 omgange a 3,1 km forcerede hollænderen så effektfuldt, at han som den sidste af sine følgesvende endegyldigt lagde Van Aert bag sig.

Belgieren blev på sidste runde indhentet af landsmand Toon Aerts, men denne styrtede i et sving efter en nedkørsel, og så kunne van Aert passere målstregen som sølvvinder 16 sekunder efter den jublede van der Poel, mens Aerts 9 sekunder senere gjorde sig fortjent til bronze.

Spurtede frem til første sving

Den exceptionelle hollandske cykelbegavelse, som udfolder sig i verdenseliten både på mountainbike, landevej og den mest traditionsrige af de terrængående discipliner cross, indledte strabadserne med en spurt frem mod det første sving.

Det nåede han som den første, men andre ville også lege med i denne medaljedyst, der hurtigt udviklede sig til en hollandsk-belgisk landskamp.

Van der Poel gav midlertidigt føringen fra sig, men på tredje runde var han atter i front tæt fulgt af van Aert. Baghjulet på dennes cykel skred en anelse ud på en lettere mudret skrænt, og denne lille detalje fik straks van der Poel til at øge tempoet.

Van Aert var nu jægeren, der for enhver pris ville have ram på det foranliggende bytte, og han nåede da også op til van der Poel mod slutningen af fjerde omgang.

Afgørende moment på 5. omgang

De to fulgtes kortvarigt ad, men på næsten nøjagtigt samme sted som på 3. omgang var van Aert atter uheldig på 5., og denne gang måtte belgieren af cyklen. De få sekunder var tilstrækkeligt til, at van der Poel atter kunne skabe afstand, og det skulle vise sig at blive løbets altafgørende moment.

Der skal da ikke være nogen tvivl om, at der hvilede et pres på mig, fordi alle havde travlt med at udråbe mig til storfavorit Mathieu van der Poel, cykelrytter

Fra det tidspunkt manøvrerede Mathieu van der Poel så energimættet og elegant på den udfordrende løjpe, at selv en indædt fightende van Aert aldrig for alvor fik færten af ham igen.

Hovedrystende, som var det for godt til at være sendt, kunne den stilfulde hollænder lette foden fra speederen på de sidste meter frem mod stregen, og da han havde passeret denne, stod han af og løftede under massernes jubel den tohjulede maskine over hovedet, som havde stået ham så uvurderligt bi under det udmarvende ridt.

Blev nødt til at skifte cykel

»Det er længe siden, jeg har haft regnbuetrøjen, så det er en fantastisk følelse, at den igen er min«, lød det fra en glad Mathieu van der Poel på pressemødet.

»Det er også en lettelse, for der skal da ikke være nogen tvivl om, at der hvilede et pres på mig, fordi alle havde travlt med at udråbe mig til storfavorit. Så ligetil er det heller ikke, for et VM vinder man ikke bare uden videre«.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Egentlig ser både Wout van Aert (t.v.) og Toon Aerts gladere ud end guldvinderen Mathieu van der Poel på dette billede fra medaljehyldesten i Bogens.

Egentlig ser både Wout van Aert (t.v.) og Toon Aerts gladere ud end guldvinderen Mathieu van der Poel på dette billede fra medaljehyldesten i Bogens. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Jeg blev hurtigt nødt til at skifte cykel, fordi de dæk, jeg havde på, ikke passede til ruten, som var uhyre vanskelig«.

»Da Wout nåede op til mig efter i første omgang at være sat, kunne det ikke undgå at bekymre mig, men heldigvis udviklede alt sig jo til min fordel«.