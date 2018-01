Dansk nederlag: Der er langt fra Abu Dhabi til VM

En verden fra VM

Og skal det virkelig være tilladt at betragte opgøret i Abu Dhabi som allerførste fase af forberedelserne til VM, så må Åge Hareide , der på grund af dårlig ryg efter et uheld på en skiferie så kampen fra et blødt sæde på VIP-pladserne, have prist sig lykkelig for, at der er det meste af et halvt år til slutrunden i Rusland.

Frederik Rønnow og Mike Jensen, der var de to eneste på banen med erfaring fra A-landsholdet i 2017, skilte sig absolut ikke markant ud fra holdkammeraterne.

Målmanden fra Brøndby præsterede indtil flere af sine velkendte refleksredninger, men var også både på mislykket skovtur uden for feltet og begik grove fejl i boldomgangen med fødderne. Det ændrer ikke ved hans position i forhold til VM-truppen, for han skærper hurtigt niveauet.

Mike Jensen fik sit ønske om at vise sig frem for landstræneren i en hel kanmp opfyldt – endda med anførerbindet om armen. Kaptajnen fra Rosenborg arbejdede ihærdigt med udgangspunkt i sin gode grundform, sørgede konstant for at stille sig til rådighed i pasningsspillet og skabte huller til andres løb og afleveringer. Han syntes at have en god forståelse med ofte godt placerede Christian Nørgaard i midteraksen, men fik aldrig for alvor demonstreret sine evner som chanceskaber.

Heldigvis er der tid til masser af arbejde på træningsbanerne inden VM.