Overblik: Konflikten mellem DBU og landsholdet

De indstillede forhandlinger undrede direktør i Spillerforeningen Mads Øland, der gerne ville forhandle videre.

»Vi er indstillet på at forhandle dag og nat, indtil der er en aftale. Det undrer os meget, at DBU ikke er det samme. I stedet har de valgt at afbryde forhandlingerne, og dermed taber vi dyrebar tid«, sagde han lørdag.

I forbindelse med indstillingen af forhandlingerne lørdag, bad DBU's bestyrelse unionens ledelse om at sikre gennemførslen af kampene mod Slovakiet og Wales.

»Hvis ikke kampene bliver gennemført, vil Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) straffe os hårdt. Det så vi i forbindelse med de to kampe sidste år, hvor kvindelandsholdet valgte at udeblive«, sagde Claus Bretton-Meyer lørdag.

Søndag meddelte Spillerforeningen så, at Landsholdsspillerne tilbød at forlænge den tidligere aftale midlertidigt for at kunne afvikle de to landskampe mod Slovakiet og Wales i den kommende uge.

Senere søndag meddelte DBU, at man afviste spillernes tilbud og betragter det som et afbud fra de udtagne spillere. DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, sagde til Ritzau, at DBU nu vil kigge sig om efter andre spillere til de to kommende landskampe.

Søndag rapporterede Politiken, at landstræner Åhe Hareide ikke kommer til at have noget at gøre med et alternativt landshold, og mandag morgen berettede TV2, at landstræneren er rejst på ferie i hjemlandet Norge.

ritzau