Vejles træner har sagt op med øjeblikkelig virkning

Adolfo Sormani er skuffet over pointudbyttet i Superligaen og vil have nye kræfter til at tage over.

Som den femte Superligaklub i denne sæson skal Vejle Boldklub have ny træner.

Adolfo Sormani har efter halvandet år i klubbens opsagt sin stilling som cheftræner for Superligaens bundhold i skuffelse over, at Vejle ikke har fået flere point.

»Adolfo Sormani orienterede mig efter FCK-kampen og bad om at blive løst fra sin kontrakt, da han vurderede, at holdet havde brug for ny energi og inspiration for at sikre eksistensen i Superligaen. Den beslutning tog jeg og bestyrelsen til efterretning og har stor respekt for«, siger Vejle Boldklubs direktør, Henrik Tønder, til klubbens hjemmeside.

Vejle indledte 2019 med at vinde 2-0 over Sønderjyske, men siden er det blevet til nederlag til OB (0-1), FC Nordsjælland (1-3) og FC København (0-2).

I alt er det blevet til 4 sejre, alle på hjemmebane over Hobro, Esbjerg, AC Horsens og Sønderjyske, i de 24 kampe i Superligaen efter sidste sæsons oprykning.

»Det handler for mig alene om at levere resultater, og jeg er skuffet over, vi ikke har fået flere point ud af vores indsats. Det er en utrolig stærk spillertrup med stor kvalitet. Jeg tror, der skal nogle nye kræfter til, der kan forløse potentialet. Derfor meddelte jeg klubben, at jeg gerne ville stoppe, og jeg er glad for, at de har lyttet til mit ønske. Det kan forhåbentligt give det boost, der kickstarter den kvalitet, der er i truppen og sikre point. Og i den sidste ende overlevelse«, siger den 53-årige italiener til klubbens hjemmeside.

Vejle vil udpege Adolfo Sormanis efterfølger onsdag.

Tidligere på sæsonen har AaB fyret Morten Wieghorst, Hobro har fyret Allan Kuhn og Brøndby har fyret Alexander Zorniger, mens Jess Thorup forlod FC Midtjylland for at tiltræde et job i belgiske Gent.