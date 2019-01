Det danske landshold blev blæst bagover: »Jeg kan love dig for, at der er mødt mange op. Det er fedt«

Det kan godt være, at de er blevet verdensmestre.

Men derfor blev det danske landshold stadigvæk blæst bagover, da deres guldbus nåede Rådhuspladsen til aftenens fejring. Tusindvis af mennesker var mødt op og viftede med Dannebrog for at hylde mændenes første verdensmesterskab i håndbold.

»Jeg kan love dig for, at der er mødt mange op. Det er rigtig fedt«, lød det fra Henrik Toft, da han kom tilbage efter at have løftet den store guldpokal på balkonen.

Det er ikke første gang, han bliver inviteret på Rådhuset. Også ved EM i 2012, samt OL i 2016 var stregspilleren med til at vinde guld. Derfor har nogle af de spillere, der har haft slutrundedebut dog også spurgt den nu garvede guldvinder, hvad de skulle forvente af fejringen.

»Nogle af de andre har spurgt til, hvor mange mennesker, der ville samle sig. Det er svært at sætte tal på. Men det er en fed oplevelse. Den er vel undt til dem, der ikke har prøvet det«, siger han.

For Nikolaj Øris var det første slutrundemedalje.

»Vi kunne mærke, at jo tættere vi kom på Rådhuspladsen, jo flere mennesker var der. Og da vi så kom herind, var det bare en vild oplevelse. Det er som om, at al den energi, jeg var ved at tabe, kommer tilbage med den her sindssyge oplevelse. Vi fik en kæmpe velkomst i Royal Arena. Og så er det egentlig kun blevet vildere og vildere for hver dag, der er gået«, siger han og fortsætter:

»Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Jeg vil bare gerne sige tak«.