Karakterbogen: Hun lod næsten ingenting komme forbi sig. Hatten af for det!

Som ventet var de danske håndboldkvinder særdeles overlegne mod Congo i den anden kamp ved VM-slutrunden lørdag aften. En sejr på 33-18 blev det til, over en modstander der var mange niveauer under det danske hold.

Den danske målmandsduo spillede fremragende og gjorde det svært for de congolesiske spillere at få netmaskerne til at blafre. Alle de danske spillere kom på scoringstavlen, og et stort skud selvtillid er vist det væsentligste, danskerne kan tage med sig fra kampen mod chanceløse Congo.