Ekspert: Nordkoreansk test-stop er ikke nok for Japan Det er lykkedes Nordkorea at klemme en kile ind i forholdet mellem USA og Japan. Det er farligt på den lange bane, siger ekspert.

Atomprøvesprængningerne har gjort sit job. Sådan begrunder Nordkoreas leder Kim Jong-un via det statslige bureau KCNA sin bekendtgørelse lørdag morgen om, at landets testaffyringer af ballistiske missiler og prøvesprængninger af atomvåben indstilles fra dags dato.

Dette er et signal om, at Kim Jong-un tror på, at der er en forhandlingsproces i gang, og at USA er interesseret i en aftale, vurderer Liselotte Odgaard, der er lektor ved Forsvarsakademiet.

Mens den amerikanske præsident, Donald Trump, kalder udmeldingen for »gode nyheder for Nordkorea og verden – stort fremskridt!« (på Twitter), og det kinesiske udenrigsministerium ifølge Reuters »byder dette velkommen«, er der en part, der ikke er glad: Japan.

»For Japan er det en dårlig udvikling. De frygter, at USA og Nordkorea ender med at indgå en aftale, hvor Nordkorea beholder deres våben og bare pakker dem ned«.

»Det betyder jo ikke, at truslen mod Japan er væk. Nordkorea vil stadig have mellemdistancemissiler med a-våben, der kan ramme Japan«, siger Liselotte Odgaard, der er lektor ved Forsvarsakademiet.

Sydkorea: »Et vigtigt skridt«

Sydkorea har ikke samme problem som Japan, for de kan rammes af hele arsenalet og er derfor under den siddende liberale regering mest optaget af stabilitet.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, har også prist den nordkoreanske beslutning som »et vigtigt skridt mod den afskaffelse af atomvåben i området, verden har ønsket sig«, mens den japanske forsvarsminister Itsunori Onodera har sagt, at trækket »ikke er tilstrækkeligt«.

Japan og Sydkorea er begge allierede med USA, men deres forhold til Kina er ikke lige godt. Seoul's forhold til Kina er mere venskabeligt.

»Problemet med Japan er, at forholdet til Kina lige nu er tåleligt, fordi begge parter har travlt til anden side. Men på den lange bane er de geopolitiske hovedfjender. Derfor har Japan kørt en hård linje. De har hverken tillid til Nordkorea eller Kina, og de har mistet tilliden til, at USA vil forsvare dem«, siger Liselotte Odgaard.

Hvis det ender i en aftale, hvor våbnene ikke afskaffes, hvilket er sandsynligt, ifølge Odgaard, vil Japan – en af verdens stærkeste militærmagter – nok skaffe offensive våben på sigt.

»Og det vil betyde, at konfliktniveauet mellem Japan og Kina vil trappe op«, vurderer Odgaard.

På den måde er der skubbet en kile ind mellem Japan og USA.

»Det er et problem for den japanske ministerpræsident Shinzo Abe, som i forvejen er presset indenrigspolitisk med forskellige skandaler og dårlige meningsmålinger. Men det bliver også problematisk på den lange bane for USA, der har brug for Japan. De har ikke formået at holde dem tæt nok«, siger Liselotte Odgaard.

Dermed har USA ifølge hende prioriteret Sydkoreas ønske om stabilitet på bekostning af forholdet til Japan.

»Japans ønske om helt at afskaffe våbnene er for stort et krav. Det ville kræve, at man bevarede den høje spænding, som vi har set udspille sig med trusler fra begge sider. Det vil flertallet af landene ikke«, vurderer Odgaard.