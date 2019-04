Efter flystyrt: Tilliden til USA’s myndigheder er svækket

Det var flykoncernen Boeing, der selv stod for det meste af godkendelsen af det system, som efter al sandsynlighed kostede 346 mennesker livet, da to af de helt nye fly styrtede ned.

Tilliden til både de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, og verdens største flyproducent, Boeing, rasler ned.

Efter to ulykker inden for fem måneder med det nye Boeing 737 Max-fly har FBI og det amerikanske justitsministerium indledt undersøgelser af, om lovene blev overholdt, da det særlige Mcas-system (Maneuvering Characteristics Augmentation System) på flyet blev godkendt. Der er især fokus på, at Boeing selv stod for godkendelsen af netop Mcas-systemet, der efter alt at dømme var hovedårsag til begge flystyrt. Også Transportministeriet og Kongressen har indledt deres egne undersøgelser.

Men afdækningen af det helt usædvanlige ulykkesforløb er også ved at så tvivl omkring det amerikanske godkendelsessystem hos myndighederne i hele verden.

»Det er på alle områder en rigtig dårlig sag«, siger kontorchef Micael Dela fra Trafikstyrelsens Center for Luftfart. Han repræsenterer Danmark i EU’s fælles luftfartsmyndighed, Easa. Easa og alle andre myndigheder i hele verden fulgte bilaterale aftaler med USA og foretog ikke selvstændige typegodkendelser af Boeing 737 Max.

»Beslutninger om at uddelegere ansvaret for dele af godkendelser af fly og flyvesystemer træffes generelt på et meget højt niveau. Jeg ved ikke, hvad der er forgået i FAA, men jeg kan forstille mig, at det nok ikke har været kønt«.

Hvis Europa ikke som normalt følger FAA’s kommende nye godkendelse af flyet, så ligner det en mistillidserklæring.

»Det kan man sige, men FAA har allerede taget det store fald i anseelse. Der er rokket ved tilliden til myndighedsarbejdet i forhold til FAA’s samarbejdspartnere, herunder Easa«, vurderer Michael Dela.

I første omgang ville de amerikanske myndigheder og flykoncernen ikke følge den bølge af flyveforbud verden over, som det nyudviklede Boeing 737 Max-fly blev ramt af, da et etiopisk fly af typen styrtede ned 10. marts og alle 157 om bord blev dræbt. Ulykken skete mindre end fem måneder efter en tilsvarende ulykke med et indonesisk fly, her omkom alle 189 også.

Men efter to dage gav USA efter, og alle verdens Boeing 737 Max-fly måtte stå stille på jorden. Der står de stadig, og ingen venter, de kommer i luften igen før tidligst i efteråret. En fornyet flyvetilladelse kan blive ekstra forsinket af, at andre myndigheder – såsom Easa i EU – mod sædvanen vil insistere på selv at gennemgå dele af flyets typegodkendelse, fordi tilliden til det amerikanske system er rystet.

Slut med evig fremgang for Boeing

De to fly styrtede nærmest lodret ned, da piloterne tilsyneladende tabte kampen med det særlige Macs stabiliseringssystem, som var blevet aktiveret af fejlbehæftede data fra flyenes sensorer. Boeings aktiekurs har siden den første ulykke også bevæget sig nedad, og offentliggørelsen af kvartalsregnskabet i onsdags tyder på, at krisen for alvor kan ryste økonomien i en af verdens største industrikoncerner.

Omsætningen faldt i første kvartal med 3,3 milliarder kroner. Beløbet er forholdsvis beskedent set med Boeings øjne, men styrtet skete blot tyve dage før afslutningen af kvartalsregnskabet. Der er altså langt større problemer forude for koncernens 153.000 ansatte verden over samt også for selskabets aktionærer.

Selv om Boeing vurderer, at ændringerne af flytypen ’kun’ vil koste selskabet omkring 7 milliarder kroner, så skaber kritikken af selskabets sikkerhedskultur og det nære samarbejde med myndighederne så meget usikkerhed, at selskabet helt usædvanligt afstår fra at vurdere det samlede resultat for 2019.