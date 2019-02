Trods dårligdomme og skandaler: Facebook er politikernes foretrukne medieplatform

Partierne på Christiansborg har taget et vigtigt skridt i retning af en fair valgkamp ved at udarbejde en ’gentlemanaftale’, der blandt andet skal sætte grænser for sprogbrugen, brug af falske nyheder og lækkede informationer om modparten.

Men de kunne tage endnu et:

»Vi ved, at Facebook er ekstremt undergravende for demokratiet, som står i en akut krise. Hvorfor bliver I politikere ved med at bruge Facebook«, spurgte Pernille Tranberg, medstifter af tænketanken Data Ethics, da Siri-kommissionen fredag præsenterede sin rapport om demokratiets trængsler i den digitale verden.

Spørgsmålet var rettet til Jan Rytkjær Callesen, it-ordfører i DF.

»Vi gør det selvfølgelig, fordi vi gerne vil ud med vores budskaber. Jeg tror ikke, du finder en eneste politiker, der vil afstå fra at bruge Facebook. Men vi har en vis selvrespekt; vi lægger ikke falske nyheder ud«, lød svaret.

Politikernes glæde ved Facebook bekræftes af rapporten fra Siri-kommissionen, der består af erhvervsfolk, it-eksperter og organisationer. Den er nedsat af ingeniørforeningen IDA og Ida Auken (R).

En rundspørge blandt politikere og deres assistenter viser ifølge rapporten, at Facebook er deres foretrukne medie til at få budskaberne ud, selv om de selv primært bruger aviserne til at orientere sig, og deres vælgere primært bruger fjernsynet. Kun 3 procent af vælgerne bruger sociale medier som førstevalg til nyheder.

En hurtig sviner

Forklaringen er ganske enkelt, at det er svært at få plads i aviserne, og endnu sværere at komme i tv, mens Facebook altid står åben.

Manden bag undersøgelsen, Thomas Albrechtsen, direktør for Nextwork, lagde et øjeblik Facebooks dårligdomme og skandaler til side og fokuserede på de positive sider af den demokratiske samtale på Facebook. Politikernes mulighed for at komme direkte ud til interesserede og potentielle vælgere er en af dem.

At vælgerne kan give direkte respons, er en anden. Alene i de første fem måneder af 2018 reagerede vælgerne lidt under fem millioner gange på politikernes opslag.

Udlændingeminister Inger Støjberg er en af de mest succesrige politikere på Facebook, og hendes opslag kommer vidt og bredt ud. Det skyldes, at hun får relativt mange kommentarer til sine ofte provokerende meldinger, og jo flere reaktioner, jo højere bliver et opslag prioriteret af Facebook.

Ofte er reaktionerne båret af vrede fra politiske modstandere. Undersøgelser dokumenterer, at negative følelser som vrede, men også overraskelse, frygt og væmmelse giver flest reaktioner. Og de kan udtrykkes i et enkelt klik eller en lille sviner, som det tager få sekunder at formulere.

»Men er det nødvendigvis skadeligt for demokratiet, at følelser driver det politiske engagement«, spørger Thomas Albrechtsen. »Det kommer an på, om idealbilledet er, at den politiske samtale føres gennem læserbreve i Politiken og dybe samtaler om middagsbordet. Hvis det er idealer, har vi ekskluderet en hel masse mennesker«, siger han.

»Uanset idealerne må vi nok indstille os på, at sociale medier er kommet for at blive. Og det må vi lære at leve med«.