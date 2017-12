Direktør og cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse: Vi må prioritere offentlig forskning højere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Toppen af dansk forskning skal være på nobelprisniveau, lyder en af overskrifterne i regeringens strategi for fremtidens forskning. Det er en flot ambition – og en ambition, som vi i Kræftens Bekæmpelse kun kan støtte.

For forskning er den eneste måde, vi kan udvikle os på og hele tiden blive bedre. Men inden for sundhedsområdet er rammerne ikke lagt, så en nobelpris føles inden for rækkevidde. Det er til trods for, at Danmark har nogle af de dygtigste forskere og nogle af de bedste sundhedsdata. Vores opfordring er, at regeringen og regionerne giver bedre forhold for forskning på de danske hospitaler. For patienternes skyld.

På hospitalerne er forskningen indrettet således, at professorer behandler og arbejder med patienter samtidig med, at de forsker. Det er godt, og sådan skal det blive ved med at være. Men efterhånden er det sådan, at professorer bruger for meget af deres tid på behandling og administrative opgaver, så der ikke er tid nok til forskning. Det er synd for patienterne.

For det er forskningen, som kan sikre, at behandlingen bliver bedre og mere effektiv, og at kvaliteten bliver højere. På papiret er der tid til, at professorer forsker, men i praksis er der mange, der ender med at forske i deres fritid – fordi der ikke er tid i arbejdstiden. På papiret anvender hospitaler ligeledes mange penge på forskning, men i praksis er der sjældent penge til at finansiere nye innovative forskningsprojekter. Det skaber ikke gunstige vilkår for vigtig forskning. Og det går i sidste ende ud over patienterne.

Det er vigtigt, at vi prioriterer offentlig forskning i sundhedsvæsenet højt. Vi har en medicinalindustri, som driver meget og vigtig forskning. Men den offentlige forskning skal også prioriteres, hvis vi vil udvikle de behandlinger, hvor industrien ikke umiddelbart har interesse, som eksempelvis i genbrug af medicin eller en ny sammensætning af allerede eksisterende medicin.

Vi har dygtige folk, vigtige data og ildsjæle. Men hvis rammerne og tiden ikke er der, så kommer vi ingen vegne.

Derfor skal den allerede eksisterende forskning højnes, så vi får en stærk forskerskare dér, hvor behandlingen foregår. Sådan er det ikke i dag. Og i sidste ende går det ud over behandlingen.

Så kære regering og kære regioner. Vi støtter ambitionen om nobelpriser. Men hvis forskning i sundhed skal med i opløbet, kræver det bedre rammer for den forskning, som allerede er i gang, men som langsomt bliver nedprioriteret.