Studerende: Husk, at julen gør de små familier endnu mindre

Mange familier skal år efter år igennem et par diskussioner og lange telefonsamtaler om, hvor julen skal holdes. Hos svigerfamilien, Lisbeths søster eller hos morfar?

Det kan også godt være, at rigtig mange farer byen rundt butik for butik eller tømmer kortet foran computeren, når der skal shoppes gravko til Lukas, blomstret skjorte til Peter, blå velourtaske til Christine, Georg Jensen-fad med rillet kant til Torbens nye kone oven i chokolade til bedste, en (endnu sjovere end sidste år) mandelgave samt et par ubrugelige ting fra Tiger-butikken til pakkelegen.

Det kan også være, at der er et puslespil, som skal gå op, så voksen 1 giver gave til voksen 2, og voksen 2 til voksen 3, og voksen 8 til voksen 1.

Og vi taler jo ikke nødvendigvis kun om én juleaften. I rigtig store familier er der både noget, som hedder lillejuleaften med gaver og dertil en god snes julefrokoster og arrangementer både 1., 2., 3. og måske 4. juledag. Fordi familierne er så forgrenede og store, at én juleaften simpelthen ikke er nok.

Men inden man brokker sig for meget over alle de penge, der endnu en gang skal bruges og byttes for igen, og inden man kort efter sommerferiens afslutning i august begynder at stønne over julens planlægningsproblemer med den store familie, vil jeg bare bede en lille efterjulebøn. For ikke alle er så heldige at have en gigantisk familie, både i kød og blod og pap, som vi kan falde tilbage i som en bunke bløde puder juleaften. Nogle er kun sig selv. Også denne aften. Nogle er alene, andre er to og andre er tre. Og det er ikke alle, der selv har valgt det.

Nogle har mistet, og andre fået lagt en tåget skygge over livet. Alt det bliver tydeligere juleaften. Lysten til at danse om træet bliver mindre (hvis der overhovedet er et), de færre gavers plads bliver tydeligere, og lyden af en manglende stemme er overdøvende, imens stearinlyset bliver slukket, før det selv brænder ud.

Det kan godt være, at vi sidder hver for sig i vores hjem med vægge imellem os, især juleaften. Men allerede fra oktober bliver vi alle konfronteret med hinandens traditioner, julemusik og det tilbagevendende spørgsmål: Hvor skal du så holde jul i år?

De ufrivillige mangler eller hjerteknugende sorger bliver tydeligere i lyset af traditioner, og stemmen, der siger, at det var anderledes sidste år, eller det var anderledes engang, kan køre på enerverende repeat.

Jeg får derfor efter megen overvejelse lyst til at sige: Julen er de store familiers fest. Julen gør de stærke, raske og velfungerende familier stærkere og de små familier mindre.

Husk på det i julen, og prøv, om du måske kan give dem endnu mere kærlighed og varme end din egen så velfungerende og pakkebelæssede familie.