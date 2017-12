Formand hos Dansk Journalistforbund: Mediernes konkurrence blokerer for klarsynet

Og én af konklusionerne var, at de danske mediehuse hver især er for små til selv at matche udfordringerne:

»De danske medievirksomheder står således i en situation, hvor de med enkelte undtagelser på trods af konsolidering stadig har for lidt økonomisk og kompetencemæssig muskelmasse til selv at udvikle teknologiske løsninger og platforme, der kunne mindske deres tiltagende afhængighed af det enorme flow af nye teknologier, som de udenlandske virksomheder sender på markedet hver uge«.

Derfor har Dansk Journalistforbund kort før jul offentliggjort et medieudspil, hvor vi som et centralt forslag kommer med ideen om at etablere et ’Mediernes Innovationscenter’ på tværs af private og offentlig ejede medier, på tværs af public service-finansiering og privat finansiering – men til gavn for alle parter, både de nuværende mediehuse og fremtidens udgivere. For det er jo en tredje ting, der tegner mediebranchen i disse år: Det meget store antal primært unge iværksættere, der ønsker at gå nye veje. Et innovationscenter, hvor man dels har et laboratorium til gavn for de eksisterende medier, dels en form for rugekasse for iværksættere, kan efter DJ’s opfattelse være med til at samle mediebranchen. Det kan forhåbentlig være med til at styrke det danske mediemarked og -område i en tid, hvor presset fra multinationale mastodonter er kolossalt.

Og det kan måske være her, vi finder nøglerne til et nybrud i stil med det, som Henrik Cavling foretog omkring dagbladet Politiken for mere end 100 år siden. Nybrud, der sikrer den solide journalistik også i en ny indpakning og en anden form, end vi hidtil har kendt.