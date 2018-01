Teolog: Genovervej dog korstoget mod Kvinfo, Mette Bock

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Har Mette Bock besindet sig og benyttet #MeToo-kampagnen til at genoverveje sit ideologiske korstog mod Kvinfo?

Jeg spørger, fordi jeg synes, det er svært at se, hvordan kampagnen kan få vedvarende positive konsekvenser for kønsrelationerne, hvis ikke den følges op af politiske initiativer til støtte for netop den kritiske kønsforskning, som Kvinfo står for.

Mette Bock har som mange andre givet udtryk for sin forargelse over den omfattende sexchikane, som kampagnen har afsløret, og hun har varslet adfærdsregulerende tiltag. Men forargelse har det med at gå over, så snart underholdningsværdien er udtømt, og regulerende foranstaltninger som kollegiale samtaler og sexdæmpende kurser er kun symptombehandling, når det, kampagnen afslører, er en maskulin selvforståelse og et kvindesyn, som bygger på et urdyb af patriarkalske bevidsthedsformer og sociale kønsrollestereotyper.

Når sexchikane og nedværdigende behandling af kvinder kan være fast praksis på en arbejdsplads, er kollegial medviden en forudsætning

Globalt har kampagnen haft orkanstyrke med tilsvarende dramatisk effekt. Den har givet stemme til ofre for sexchikane, som af kønstraditionelle grunde enten ikke har turdet tale før eller har talt uden at blive hørt, og for sin indsats som tavshedsbryder for millioner har kampagnen fået årets personpris af Time Magazine. Der er næppe tvivl om, at de mange afsløringer har haft positiv betydning for de kvinder, som har deltaget. Men som det også er blevet fremhævet, har kampagnens præg af hekseproces og folkedomstol været problematisk. Uden bagatelgrænse og forældelsesfrist, uden retssikkerhed mod anonyme anmeldelser og eventuelle falske anklager har stormen raset. Hver dag er med navns nævnelse en stor mand fældet, og medierne har informeret detaljeret om sære tilbøjeligheder på en måde, der ikke lader sladrepressen meget efter.

Med betydelig effekt har medierne således vedligeholdt den kollektive forargelse, og netop forargelsen illustrerer det kolossale hykleri, der klæber til kampagnen, og som synes at rumme både hævntørst og skadefryd. For er vi egentlig blevet præsenteret for noget nyt?

Vidste vi ikke, at sexchikane finder sted, i nogle miljøer endda som en etableret selvfølge? Og tror nogen for alvor, at den køns- og magtskæve virkelighed ændrer sig, fordi Kevin Spacey bliver fyret og James Levine og Peter Martens sat fra bestillingen? Om så hele Hollywood tømmes for mandlige koryfæer, vil kønsfordommenes klicheer bestå, og det samme vil den beundrende ærefrygt for kulturlivets og underholdningsindustriens alfahanner.

Når sexchikane og nedværdigende behandling af kvinder kan være fast praksis på en arbejdsplads, er kollegial medviden en forudsætning, og alle, som stiltiende accepterer, er medansvarlige. Det illustreres af Zentropa, hvor hykleriet er særligt påfaldende, fordi forargelsen over Aalbæk Jensen gælder præcis den adfærd, som han i årevis har været kendt og beundret for, og hvis underholdningsværdi har været accepteret af de fleste.

Men hvad sker der, når chokeffekten og forargelsen har lagt sig, og medierne interesserer sig for andre ting?